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Россия направила в Сирию мобильный госпиталь для помощи после землетрясения

Россия направила в Сирию мобильный госпиталь для помощи после землетрясения - РИА Новости, 27.02.2023

Россия направила в Сирию мобильный госпиталь для помощи после землетрясения

Минздрав России направил в Сирию мобильный госпиталь для помощи пострадавшим при землетрясении, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:20

2023-02-27T12:20

2023-02-27T12:20

сирия

россия

алексей кузнецов

москва

сильное землетрясение в турции и сирии

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минздрав России направил в Сирию мобильный госпиталь для помощи пострадавшим при землетрясении, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В Сирию по поручению президента РФ Владимира Путина направлен мобильный многопрофильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Груз доставит военно-транспортный самолет "Руслан" Минобороны России. Также в ближайшие дни в арабскую республику будет направлена мультидисциплинарная бригада медиков: хирурги, травматологи, анестезиологи, инфекционисты, врачи УЗИ-диагностики, средний медперсонал", - говорится в сообщении. "Мы постоянно расширяем взаимодействие с коллегами из Сирии и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку. В ближайшее время около 40 медицинских специалистов по поручению министра отправятся в Сирию для оказания медпомощи пострадавшим", - рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Вместе с мобильным госпиталем в Сирию направлена гуманитарная помощь – 15 тонн медикаментов, медицинского оборудования и предметов первой необходимости. Гуманитарная помощь собрана Минздравом России совместно с сирийским посольством в Москве, добавляется в сообщении.

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сирия, россия, алексей кузнецов, москва, сильное землетрясение в турции и сирии, владимир путин