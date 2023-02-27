https://ria.ru/20230227/gosdolg-1854611824.html

Выплаты по госдолгу Германии выросли в десять раз с 2021 года

Выплаты по госдолгу Германии выросли в десять раз с 2021 года - РИА Новости, 27.02.2023

Выплаты по госдолгу Германии выросли в десять раз с 2021 года

Выплаты процентов по государственному долгу Германии выросли с 2021 года в 10 раз, с 4 до 40 миллиардов евро, заявил в понедельник министр финансов ФРГ Кристиан РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:08

2023-02-27T15:08

2023-02-27T16:22

экономика

германия

россия

кристиан линднер

евросоюз

украина

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Выплаты процентов по государственному долгу Германии выросли с 2021 года в 10 раз, с 4 до 40 миллиардов евро, заявил в понедельник министр финансов ФРГ Кристиан Линднер."Долговое бремя страны выросло с 2021 года с 4 до почти 40 миллиардов евро. Это деньги, которых в будущем нам будет не хватать на другие цели: образование, цифровизацию и инвестиции в защиту климата. Таким образом, экономически целесообразно сдерживать рост долгов", - написал он в Twitter.При этом министр финансов заявил, что Германия продолжит укреплять свою энергетическую безопасность, наращивать помощь Украине и усиливать свои вооруженные силы. Госдолг Германии превышает 2,3 триллиона евро и, по данным МВФ, составляет 68,3% от ВВП.На прошлой неделе Линднер заявил в интервью изданию T-Online, что рост долга был вызван принятием чрезвычайных мер во время пандемии COVID-19 и энергетического кризиса. В связи с этим он подчеркнул, что правительству необходимо ограничивать свои расходы, и поэтому государство не сможет решить такие текущие экономические проблемы, как падение благосостояния.Энергетический кризис прошлого года, вызванный во многом санкциями ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине, привел к рекордным за десятилетия показателям инфляции в европейских странах. Согласно данным Федерального статистического бюро, в январе годовая инфляция в Германии составила 8,7% против 8,6% месяцем ранее.

https://ria.ru/20230227/nato-1854562371.html

https://ria.ru/20230227/repa-1854421645.html

германия

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экономика, германия, россия, кристиан линднер, евросоюз, украина