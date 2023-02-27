https://ria.ru/20230227/gaz-1854545988.html
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек
Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:30
2023-02-27T11:30
2023-02-27T12:37
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129."Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновск
11:30 27.02.2023 (обновлено: 12:37 27.02.2023)
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек, десять эвакуированы
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.