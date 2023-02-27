https://ria.ru/20230227/gaz-1854545988.html

При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек

При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023

При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек

Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:30

2023-02-27T11:30

2023-02-27T12:37

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129."Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html

ульяновск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ульяновск