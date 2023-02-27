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При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
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При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек
Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:30
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происшествия
ульяновск
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129."Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
11:30 27.02.2023 (обновлено: 12:37 27.02.2023)
 
При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек

При взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске пострадал человек, десять эвакуированы

© Фото : ГУ МЧС по Ульяновской областиНа месте взрыва бытового газа в Ульяновске
На месте взрыва бытового газа в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ульяновской области
На месте взрыва бытового газа в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Один человек пострадал, еще 10 эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже с последующим горением, которое ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали", - сказала собеседница агентства.
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