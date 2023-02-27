https://ria.ru/20230227/galkin-1854532084.html
В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка
В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка - РИА Новости, 27.02.2023
В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка
Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле поделилась кадрами сольного концерта в Тель-Авиве. Она выложила ролик в своей соцсети. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:06
2023-02-27T13:06
2023-02-27T13:20
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
тель-авив
израиль
лайма вайкуле
иноагенты
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле поделилась кадрами сольного концерта в Тель-Авиве. Она выложила ролик в своей соцсети. На кадрах видно, что в конце выступления певица представила руководителя балета, выступавшего с ней. Хореограф вышла на сцену с украинским флагом.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни возмутились тем, что Вайкуле поддержала Украину, но продолжила говорить на русском языке. Другие обратили внимание на то, что исполнительница выступала в небольшом зале. Также на концерте исполнительницы появились Алла Пугачева и Максим Галкин*. Юморист поделился кадрами с мероприятия. После начала спецоперации Вайкуле осудила действия российских властей. Кроме того, она вышла на сцену с украинским флагом во время одного из своих прошлогодних выступлений. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высмеял слова певицы о содержании СССР. Также он предложил запретить артистке зарабатывать деньги в России.
https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, тель-авив, израиль, лайма вайкуле, иноагенты
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Тель-Авив, Израиль, Лайма Вайкуле, иноагенты
13:06 27.02.2023 (обновлено: 13:20 27.02.2023)
В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка
В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за русскую речь на концерте в Израиле
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле поделилась кадрами сольного концерта в Тель-Авиве. Она выложила ролик в своей соцсети.
На кадрах видно, что в конце выступления певица представила руководителя балета, выступавшего с ней. Хореограф вышла на сцену с украинским флагом.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни возмутились тем, что Вайкуле поддержала Украину, но продолжила говорить на русском языке.
"А почему Лайма говорит на русском языке? Говорила бы на украинском, раз с флагом Украины бегает", "Живете в Прибалтике, выступаете в Израиле, выносите украинский флаг, а говорите на русском, который презираете", "Почему вы всю жизнь пели в России, а не на Украине?", "Говорите на родном языке тогда уж!", – отреагировали комментаторы.
Другие обратили внимание на то, что исполнительница выступала в небольшом зале.
"Зал маленький, как в подмосковном ДК!", "Что за зал-подвал? Это теперь то, на что вы можете рассчитывать. Последние гастроли старушек", "Это концерт в местном сельпо. Позор с залом в 100 человек надо было еще и выложить!" – отметили подписчики.
Также на концерте исполнительницы появились Алла Пугачева и Максим Галкин*. Юморист поделился кадрами с мероприятия.
"Спасибо, Лайма, за концерт!" – подписал пост шоумен.
После начала спецоперации Вайкуле осудила действия российских властей. Кроме того, она вышла на сцену с украинским флагом во время одного из своих прошлогодних выступлений.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высмеял
слова певицы о содержании СССР. Также он предложил запретить артистке зарабатывать деньги в России.