https://ria.ru/20230227/galkin-1854532084.html

В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка

В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка - РИА Новости, 27.02.2023

В Сети осудили поддержавшую Украину Вайкуле за употребление русского языка

Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле поделилась кадрами сольного концерта в Тель-Авиве. Она выложила ролик в своей соцсети. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:06

2023-02-27T13:06

2023-02-27T13:20

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

тель-авив

израиль

лайма вайкуле

иноагенты

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле поделилась кадрами сольного концерта в Тель-Авиве. Она выложила ролик в своей соцсети. На кадрах видно, что в конце выступления певица представила руководителя балета, выступавшего с ней. Хореограф вышла на сцену с украинским флагом.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни возмутились тем, что Вайкуле поддержала Украину, но продолжила говорить на русском языке. Другие обратили внимание на то, что исполнительница выступала в небольшом зале. Также на концерте исполнительницы появились Алла Пугачева и Максим Галкин*. Юморист поделился кадрами с мероприятия. После начала спецоперации Вайкуле осудила действия российских властей. Кроме того, она вышла на сцену с украинским флагом во время одного из своих прошлогодних выступлений. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высмеял слова певицы о содержании СССР. Также он предложил запретить артистке зарабатывать деньги в России.

https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html

тель-авив

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, тель-авив, израиль, лайма вайкуле, иноагенты