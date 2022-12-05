https://ria.ru/20221205/sosedov-1836488749.html
"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР
"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР - РИА Новости, 05.12.2022
"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР
Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на слова Лаймы Вайкуле, что она якобы содержала СССР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:09
2022-12-05T18:09
2022-12-05T18:09
шоубиз
сергей соседов
лайма вайкуле
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на слова Лаймы Вайкуле, что она якобы содержала СССР. Кроме того, он предложил не давать артистке зарабатывать в России. По его словам, карьера Вайкуле давно в прошлом, и она должна быть благодарна Советскому Союзу за популярность. Накануне певица дала интервью, в котором заявила, что содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачева – всю Россию. Ранее Соседов высказался о рейтинге лучших артистов 2022 года. Он сообщил, что не видит явного лидера на эстраде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей соседов, лайма вайкуле
Шоубиз, Сергей Соседов, Лайма Вайкуле
"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР
Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР и назвал их "смешными"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на слова Лаймы Вайкуле, что она якобы содержала СССР.
"Абсолютно хамское высказывание! Ведет себя неприлично! Кто она такая? Говорить, что она что-то сделала для Союза – смешно. Курам на смех! Не смеши ты, Лайма, тапочки людей! Государству приносят доход нефть и газ, космические технологии, но никак не эстрадные певички", – высказался журналист в интервью "Пятому каналу".
Кроме того, он предложил не давать артистке зарабатывать в России.
"Пусть поет в Латвии, в глухой деревне для бычков и коров. Я бы закрыл ей все каналы телевидения, концертные площадки", – заявил критик.
По его словам, карьера Вайкуле давно в прошлом, и она должна быть благодарна Советскому Союзу за популярность.
"Она ничего не собирает. Все давно расстроилось. Живет на старом материале. Она должна быть благодарна советской стране за известность. Ее "конвульсии" – это понимание того, что все ушло", – добавил Соседов.
Накануне певица дала интервью, в котором заявила, что содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачева – всю Россию.
Ранее Соседов высказался
о рейтинге лучших артистов 2022 года. Он сообщил, что не видит явного лидера на эстраде.