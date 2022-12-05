https://ria.ru/20221205/sosedov-1836488749.html

"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР

"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР - РИА Новости, 05.12.2022

"Курам на смех": Соседов ответил на слова Вайкуле о содержании СССР

Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на слова Лаймы Вайкуле, что она якобы содержала СССР. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:09

2022-12-05T18:09

2022-12-05T18:09

шоубиз

сергей соседов

лайма вайкуле

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на слова Лаймы Вайкуле, что она якобы содержала СССР. Кроме того, он предложил не давать артистке зарабатывать в России. По его словам, карьера Вайкуле давно в прошлом, и она должна быть благодарна Советскому Союзу за популярность. Накануне певица дала интервью, в котором заявила, что содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачева – всю Россию. Ранее Соседов высказался о рейтинге лучших артистов 2022 года. Он сообщил, что не видит явного лидера на эстраде.

https://ria.ru/20201214/sosedov-1589119459.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей соседов, лайма вайкуле