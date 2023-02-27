https://ria.ru/20230227/eksport-1854580397.html
Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток
Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток - РИА Новости, 27.02.2023
Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток
Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:11
2023-02-27T13:11
2023-02-27T13:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
азия
ближний восток
саудовская аравия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854582588_0:350:854:830_1920x0_80_0_0_608520bc15bc738945b69a833742f035.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран Азии и Ближнего Востока, экспортный потенциал переговоров, которые на коллективном стенде Made in Russia для компаний организовал Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), превысил 36,9 миллиона долларов, сообщает центр.РЭЦ оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Российские компании уже давно поставляют на Ближний Восток и в Азию широкий ассортимент продуктов питания, в том числе кондитерские изделия, мясо птицы, крупы, зерно и не только. Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным экспортерам расширить поставки. Так, в азиатские страны по итогам переговоров может отправиться шоколадная паста из Санкт-Петербурга, овсяные хлопья из Краснодарского края - в Индию, индейка из Пензенской области и органический шоколад из Ленинградской области - в Саудовскую Аравию, а кубанские соусы - в сеть Carrefour", - говорится в сообщении."Gulfood - одна из крупнейших и важнейших выставок пищевой промышленности в мире, и каждый год российские компании-участницы стенда Made in Russia находят здесь новых партнеров и заключают контракты. Этот год стал не исключением: интерес к российской продукции оказался очень высоким, зона бизнес-мэтчинга на нашем стенде не была свободна буквально ни одной минуты. Я уверена, что по итогам встреч отечественные экспортеры смогут заметно расширить географию поставок и нарастить их объемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 прошла 20-24 февраля в Дубае. В ней на коллективном стенде Made in Russia приняли участие 75 российских компаний.Посетители смогли познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал Российский экспортный центр. Экспозиция стала самой большой за всю историю участия отечественных компаний в Gulfood.
https://ria.ru/20230220/uchastniki-1853130635.html
азия
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854582588_0:270:854:911_1920x0_80_0_0_cd0cc04f30029e2793d4db4d37b88f5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, азия, ближний восток, саудовская аравия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Азия, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Экономика
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран Азии и Ближнего Востока, экспортный потенциал переговоров, которые на коллективном стенде Made in Russia для компаний организовал Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), превысил 36,9 миллиона долларов, сообщает центр.
РЭЦ оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Российские компании уже давно поставляют на Ближний Восток и в Азию широкий ассортимент продуктов питания, в том числе кондитерские изделия, мясо птицы, крупы, зерно и не только. Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным экспортерам расширить поставки. Так, в азиатские страны по итогам переговоров может отправиться шоколадная паста из Санкт-Петербурга
, овсяные хлопья из Краснодарского края
- в Индию, индейка из Пензенской области
и органический шоколад из Ленинградской области
- в Саудовскую Аравию, а кубанские соусы - в сеть Carrefour", - говорится в сообщении.
"Gulfood - одна из крупнейших и важнейших выставок пищевой промышленности в мире, и каждый год российские компании-участницы стенда Made in Russia находят здесь новых партнеров и заключают контракты. Этот год стал не исключением: интерес к российской продукции оказался очень высоким, зона бизнес-мэтчинга на нашем стенде не была свободна буквально ни одной минуты. Я уверена, что по итогам встреч отечественные экспортеры смогут заметно расширить географию поставок и нарастить их объемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива
Gulfood 2023 прошла 20-24 февраля в Дубае
. В ней на коллективном стенде Made in Russia приняли участие 75 российских компаний.
Посетители смогли познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал Российский экспортный центр. Экспозиция стала самой большой за всю историю участия отечественных компаний в Gulfood.