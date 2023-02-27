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Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток - РИА Новости, 27.02.2023
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Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток
Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток - РИА Новости, 27.02.2023
Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток
Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:11
2023-02-27T13:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
азия
ближний восток
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран Азии и Ближнего Востока, экспортный потенциал переговоров, которые на коллективном стенде Made in Russia для компаний организовал Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), превысил 36,9 миллиона долларов, сообщает центр.РЭЦ оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Российские компании уже давно поставляют на Ближний Восток и в Азию широкий ассортимент продуктов питания, в том числе кондитерские изделия, мясо птицы, крупы, зерно и не только. Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным экспортерам расширить поставки. Так, в азиатские страны по итогам переговоров может отправиться шоколадная паста из Санкт-Петербурга, овсяные хлопья из Краснодарского края - в Индию, индейка из Пензенской области и органический шоколад из Ленинградской области - в Саудовскую Аравию, а кубанские соусы - в сеть Carrefour", - говорится в сообщении."Gulfood - одна из крупнейших и важнейших выставок пищевой промышленности в мире, и каждый год российские компании-участницы стенда Made in Russia находят здесь новых партнеров и заключают контракты. Этот год стал не исключением: интерес к российской продукции оказался очень высоким, зона бизнес-мэтчинга на нашем стенде не была свободна буквально ни одной минуты. Я уверена, что по итогам встреч отечественные экспортеры смогут заметно расширить географию поставок и нарастить их объемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 прошла 20-24 февраля в Дубае. В ней на коллективном стенде Made in Russia приняли участие 75 российских компаний.Посетители смогли познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал Российский экспортный центр. Экспозиция стала самой большой за всю историю участия отечественных компаний в Gulfood.
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азия
ближний восток
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, азия, ближний восток, саудовская аравия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Азия, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Экономика
13:11 27.02.2023
 

Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток

© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтактеСтенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023
Стенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтакте
Стенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран Азии и Ближнего Востока, экспортный потенциал переговоров, которые на коллективном стенде Made in Russia для компаний организовал Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), превысил 36,9 миллиона долларов, сообщает центр.
РЭЦ оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Российские компании уже давно поставляют на Ближний Восток и в Азию широкий ассортимент продуктов питания, в том числе кондитерские изделия, мясо птицы, крупы, зерно и не только. Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным экспортерам расширить поставки. Так, в азиатские страны по итогам переговоров может отправиться шоколадная паста из Санкт-Петербурга, овсяные хлопья из Краснодарского края - в Индию, индейка из Пензенской области и органический шоколад из Ленинградской области - в Саудовскую Аравию, а кубанские соусы - в сеть Carrefour", - говорится в сообщении.
"Gulfood - одна из крупнейших и важнейших выставок пищевой промышленности в мире, и каждый год российские компании-участницы стенда Made in Russia находят здесь новых партнеров и заключают контракты. Этот год стал не исключением: интерес к российской продукции оказался очень высоким, зона бизнес-мэтчинга на нашем стенде не была свободна буквально ни одной минуты. Я уверена, что по итогам встреч отечественные экспортеры смогут заметно расширить географию поставок и нарастить их объемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Открытие стенда Made in Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 12:49
РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз
28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 прошла 20-24 февраля в Дубае. В ней на коллективном стенде Made in Russia приняли участие 75 российских компаний.
Посетители смогли познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал Российский экспортный центр. Экспозиция стала самой большой за всю историю участия отечественных компаний в Gulfood.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаАзияБлижний ВостокСаудовская АравияЭкономика
 
 
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