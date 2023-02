https://ria.ru/20230227/eksport-1854580397.html

Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток

Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток - РИА Новости, 27.02.2023

Российские шоколад, овсянка, и соусы отправятся в Азию и на Ближний Восток

Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:11

2023-02-27T13:11

2023-02-27T13:11

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

азия

ближний восток

саудовская аравия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854582588_0:350:854:830_1920x0_80_0_0_608520bc15bc738945b69a833742f035.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские экспортеры на крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 провели около 500 b2b-встреч с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран Азии и Ближнего Востока, экспортный потенциал переговоров, которые на коллективном стенде Made in Russia для компаний организовал Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), превысил 36,9 миллиона долларов, сообщает центр.РЭЦ оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Российские компании уже давно поставляют на Ближний Восток и в Азию широкий ассортимент продуктов питания, в том числе кондитерские изделия, мясо птицы, крупы, зерно и не только. Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным экспортерам расширить поставки. Так, в азиатские страны по итогам переговоров может отправиться шоколадная паста из Санкт-Петербурга, овсяные хлопья из Краснодарского края - в Индию, индейка из Пензенской области и органический шоколад из Ленинградской области - в Саудовскую Аравию, а кубанские соусы - в сеть Carrefour", - говорится в сообщении."Gulfood - одна из крупнейших и важнейших выставок пищевой промышленности в мире, и каждый год российские компании-участницы стенда Made in Russia находят здесь новых партнеров и заключают контракты. Этот год стал не исключением: интерес к российской продукции оказался очень высоким, зона бизнес-мэтчинга на нашем стенде не была свободна буквально ни одной минуты. Я уверена, что по итогам встреч отечественные экспортеры смогут заметно расширить географию поставок и нарастить их объемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 прошла 20-24 февраля в Дубае. В ней на коллективном стенде Made in Russia приняли участие 75 российских компаний.Посетители смогли познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал Российский экспортный центр. Экспозиция стала самой большой за всю историю участия отечественных компаний в Gulfood.

https://ria.ru/20230220/uchastniki-1853130635.html

азия

ближний восток

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, азия, ближний восток, саудовская аравия, экономика