https://ria.ru/20230227/druzhba-1854593772.html

Никому не удастся вбить клин в дружбу России и Китая, заявил посол Моргулов

Никому не удастся вбить клин в дружбу России и Китая, заявил посол Моргулов - РИА Новости, 27.02.2023

Никому не удастся вбить клин в дружбу России и Китая, заявил посол Моргулов

У отношений России и Китая самые светлые перспективы, никому не удастся вбить клин в их дружбу, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:42

2023-02-27T13:42

2023-02-27T13:42

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. У отношений России и Китая самые светлые перспективы, никому не удастся вбить клин в их дружбу, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао". "Несмотря ни на какие обстоятельства, будь то пандемия или украинский кризис, взаимное доверие между нами только укрепляется. Мы продолжаем наращивать сотрудничество во всех областях", - сказал посол. По его словам, яркое свидетельство тому – рекордный показатель взаимного товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился на 29% и достиг 190 миллиардов долларов. "Впереди у нас новые горизонты. Очевидно, что при сохранении текущих темпов уже в текущем году будет достигнута поставленная главами двух стран цель доведения объемов взаимной торговли до 200 миллиардов долларов", - подчеркнул дипломат. По его словам, Россия и Китай прорабатывают новые маршруты поставок энергоносителей, реализуют крупные инвестиционные проекты, разворачивают высокотехнологичные совместные промышленные производства. "Уверен, что дальнейшие перспективы российско-китайских отношений самые светлые, а путь при этом прямой и широкий, как его определили наши лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. И никому из наших общих недоброжелателей не удастся вбить клин в нашу товарищескую дружбу", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, игорь моргулов