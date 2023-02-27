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В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей - РИА Новости, 27.02.2023
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В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:52
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госдума рф
дети
общество
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской электронной базе данных."Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей", — гласит текст инициативы.Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию".Авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они же вносили законопроект в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.Концепция чайлдфри характеризуется сознательным желанием не иметь детей. Авторы относят эти идеи к проявлениям деструктивного социального поведения, что "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой".
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госдума рф, дети, общество, россия, республика башкортостан
Госдума РФ, Дети, Общество, Россия, Республика Башкортостан
16:52 27.02.2023 (обновлено: 17:34 27.02.2023)
 
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

В ГД внесли проект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской электронной базе данных.
"Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей", — гласит текст инициативы.
Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию".
Авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они же вносили законопроект в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.
Концепция чайлдфри характеризуется сознательным желанием не иметь детей. Авторы относят эти идеи к проявлениям деструктивного социального поведения, что "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой".
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