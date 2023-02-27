https://ria.ru/20230227/chayldfri-1854649228.html

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей - РИА Новости, 27.02.2023

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:52

2023-02-27T16:52

2023-02-27T17:34

госдума рф

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общество

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республика башкортостан

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской электронной базе данных."Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей", — гласит текст инициативы.Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию".Авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они же вносили законопроект в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.Концепция чайлдфри характеризуется сознательным желанием не иметь детей. Авторы относят эти идеи к проявлениям деструктивного социального поведения, что "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой".

https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, дети, общество, россия, республика башкортостан