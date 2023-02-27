https://ria.ru/20230227/besporyadki-1854593409.html

В Москве из-за беспорядков задержали более 300 подростков

В Москве из-за беспорядков задержали более 300 подростков - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве из-за беспорядков задержали более 300 подростков

В праздничные выходные дни в полицейских участках Москвы из-за беспорядков оказались более 350 человек, которых силовики считают причастными к неформальному... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:39

2023-02-27T13:39

2023-02-27T16:32

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В праздничные выходные дни в полицейских участках Москвы из-за беспорядков оказались более 350 человек, которых силовики считают причастными к неформальному движению "Редан", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных структурах."В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты", — сказал собеседник агентства.По его словам, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения "Редан" во время трансляции в Telegram оскорбили "лиц неславянской внешности". Затем компания подростков спустилась в метро, там, на станции "Лубянка", они подрались с другой компанией. В какой-то момент одному из участников стычки брызнули в лицо из баллончика. В результате силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявили трем несовершеннолетним.При этом в Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию против участников движения "Редан".Как отметил собеседник РИА Новости, после проверок большинство подростков отпустили, а на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей. В воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе в Казани, Петербурге и Новосибирске, якобы задерживают сторонников субкультуры "Редан" (аниме Hunter x Hunter).

https://ria.ru/20230227/podrostki-1854583765.html

https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, казань