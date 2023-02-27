https://ria.ru/20230227/avtomobili-1854612103.html

Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов

Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов - РИА Новости, 27.02.2023

Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов

Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:10

2023-02-27T15:10

2023-02-27T19:34

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

авто

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов."В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.При этом, по словам Каримова, наибольшее снижение зафиксировано в сегменте легкового автотранспорта - порядка 66%, в грузовом гораздо меньше - 18%.

https://ria.ru/20230222/vvoz-1853883755.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто