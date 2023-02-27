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Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов - РИА Новости, 27.02.2023
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Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов
Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов - РИА Новости, 27.02.2023
Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов
Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:10
2023-02-27T19:34
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
авто
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов."В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.При этом, по словам Каримова, наибольшее снижение зафиксировано в сегменте легкового автотранспорта - порядка 66%, в грузовом гораздо меньше - 18%.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто
15:10 27.02.2023 (обновлено: 19:34 27.02.2023)
 
Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов

Минпромторг: производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.
При этом, по словам Каримова, наибольшее снижение зафиксировано в сегменте легкового автотранспорта - порядка 66%, в грузовом гораздо меньше - 18%.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаАвто
 
 
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