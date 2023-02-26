https://ria.ru/20230226/utechka-1854416136.html
На месте массового ДТП в Новгородской области произошла утечка битума
На месте массового ДТП в Новгородской области произошла утечка битума - РИА Новости, 26.02.2023
На месте массового ДТП в Новгородской области произошла утечка битума
Ситуация на федеральной трассе в Новгородской области, где произошло массовое ДТП, осложняется разлитием битума, утечка ликвидируется, рассказал в своем... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:30
2023-02-26T15:30
2023-02-26T17:27
происшествия
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854431888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e3b69f2854429d58c6698b8608a75ad.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Ситуация на федеральной трассе в Новгородской области, где произошло массовое ДТП, осложняется разлитием битума, утечка ликвидируется, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Ранее пресс-служба прокуратуры Новгородской области сообщала, что из-за снегопада на трассе М-11 столкнулись не менее 25 машин. Позже цифра, по данным оператора платных автодорог, выросла до 32, в том числе столкнулись и 7 грузовых автомобилей."Часть техники отправлена на ликвидацию последствий массовой аварии на М-11. Сейчас службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется", - сообщил Андрей Никитин.Как заверил губернатор, на трассе М-11 будет развернут пункт обогрева для водителей, застрявших в пробке. Основная задача - обеспечить проезжее состояние к началу рабочей недели, поэтому дорожники будут трудиться круглосуточно.Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным, УГИБДД по региону травмы получили три человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил своему заместителю Станиславу Шульцеву совместно с минтрансом региона держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой дорог.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854390629.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854431888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6edfb94e6441cb20d8593ac3828035c9.jpg
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Новгородской области
Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По уточненным данным УГИБДД по региону, травмы получили четыре человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется.
2023-02-26T15:30
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
15:30 26.02.2023 (обновлено: 17:27 26.02.2023)
На месте массового ДТП в Новгородской области произошла утечка битума
Губернатор Новгородской области сообщил об утечке битума на месте массового ДТП