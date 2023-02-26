https://ria.ru/20230226/urugvay-1854371789.html
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2023
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол
Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:38
2023-02-26T09:38
2023-02-26T10:06
уругвай
россия
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/20/1512362062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83dc08fd766d20b2fd84fafe326362e4.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", - сказал дипломат в беседе с агентством. По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов. "Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html
https://ria.ru/20230226/urugvay-1854369751.html
уругвай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/20/1512362062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_add282754e56ad97294cbc6a9825b3bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уругвай, россия, москва, в мире
Уругвай, Россия, Москва, В мире
09:38 26.02.2023 (обновлено: 10:06 26.02.2023)
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол
Посол Кастильос: Уругвай вместе с партнерами из Москвы ищет маршруты поставок в Россию
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос.
"Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", - сказал дипломат в беседе с агентством.
По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов.
"Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", - подчеркнул он.