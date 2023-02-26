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Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2023
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Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2023
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол
Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:38
2023-02-26T10:06
уругвай
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москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", - сказал дипломат в беседе с агентством. По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов. "Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html
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Дарья Буймова
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уругвай, россия, москва, в мире
Уругвай, Россия, Москва, В мире
09:38 26.02.2023 (обновлено: 10:06 26.02.2023)
 
Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол

Посол Кастильос: Уругвай вместе с партнерами из Москвы ищет маршруты поставок в Россию

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкПорт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Порт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Порт города Пунта-дель-Эсте в Уругвае. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос.
"Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", - сказал дипломат в беседе с агентством.
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По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов.
"Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>
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