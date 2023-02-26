https://ria.ru/20230226/urugvay-1854371789.html

Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол

Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2023

Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию, заявил посол

Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:38

2023-02-26T09:38

2023-02-26T10:06

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", - сказал дипломат в беседе с агентством. По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов. "Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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