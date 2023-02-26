https://ria.ru/20230226/urugvay-1854370187.html
Посол Уругвая сообщил о планах увеличить экспорт рыбных продуктов в Россию
Посол Уругвая сообщил о планах увеличить экспорт рыбных продуктов в Россию - РИА Новости, 26.02.2023
Посол Уругвая сообщил о планах увеличить экспорт рыбных продуктов в Россию
Уругвай изучает возможности увеличения поставок рыбных продуктов в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:30
2023-02-26T09:30
2023-02-26T10:06
экономика
уругвай
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай изучает возможности увеличения поставок рыбных продуктов в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Российский рынок очень важен для Уругвая, например, для поставок сюда молочных продуктов. Россия занимает первое место по импорту сливочного масла из Уругвая и третье по закупкам нашего сыра. Но мы также стараемся изучить возможности для поставок новой продукции. Например, рыбных продуктов, вина, меда. Что касается рыбы, мы думаем, у нас есть здесь большой потенциал. Уругвай уже поставляет икру в Россию, продукция пользуется спросом у покупателей. Поэтому мы хотим экспортировать больше рыбных продуктов сюда", - сказал дипломат. Ранее посол РФ в Уругвае Андрей Будаев сообщил РИА Новости, что экспорт России в латиноамериканскую страну за 11 месяцев прошлого года вырос на 18,5%, несмотря на западные санкции. Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, уругвай, россия
Экономика, Уругвай, Россия
09:30 26.02.2023 (обновлено: 10:06 26.02.2023)
Посол Уругвая сообщил о планах увеличить экспорт рыбных продуктов в Россию
Посол Уругвая Кастильос сообщил о планах по увеличению поставок рыбных продуктов в Россию