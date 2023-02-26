Рейтинг@Mail.ru
Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/twitter-1854381377.html
Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников
Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников - РИА Новости, 26.02.2023
Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников
Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:02
2023-02-26T11:02
в мире
индия
сан-франциско
калифорния
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Twitter Илона Маска уволила десятки сотрудников в субботу в рамках по меньшей мере восьмого раунда сокращений рабочих мест с тех пор, как Маск приобрел социальную сеть в конце октября (2022 года - ред.) Цель увольнений - компенсировать падение выручки после приобретения Маском и еще больше сократить штат, который уменьшился по меньшей мере на 70%, до примерно двух тысяч человек", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, последние сокращения затронули несколько инженерных команд, в том числе занимающихся поддержкой рекламной технологии, главного приложения Twitter и технической инфраструктуры для обеспечения работоспособности систем Twitter. Ранее в феврале агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Twitter закрыла два из трех офисов в Индии. В ноябре сообщалось, что компания за выходные уволила более 90% из примерно 200 своих сотрудников в Индии. После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html
индия
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter
В мире, Индия, Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск, Twitter
11:02 26.02.2023
 
Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников

Twitter в субботу уволила по меньшей мере 50 сотрудников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
"Twitter Илона Маска уволила десятки сотрудников в субботу в рамках по меньшей мере восьмого раунда сокращений рабочих мест с тех пор, как Маск приобрел социальную сеть в конце октября (2022 года - ред.) Цель увольнений - компенсировать падение выручки после приобретения Маском и еще больше сократить штат, который уменьшился по меньшей мере на 70%, до примерно двух тысяч человек", - говорится в сообщении портала.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:03
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
Как отмечается, последние сокращения затронули несколько инженерных команд, в том числе занимающихся поддержкой рекламной технологии, главного приложения Twitter и технической инфраструктуры для обеспечения работоспособности систем Twitter.
Ранее в феврале агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Twitter закрыла два из трех офисов в Индии. В ноябре сообщалось, что компания за выходные уволила более 90% из примерно 200 своих сотрудников в Индии.
После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Пес, назначенный Илоном Маском на пост гендиректора Twitter - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 06:54
Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
 
В миреИндияСан-ФранцискоКалифорнияИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала