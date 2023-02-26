Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников
Twitter в субботу уволила по меньшей мере 50 сотрудников
Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
"Twitter Илона Маска уволила десятки сотрудников в субботу в рамках по меньшей мере восьмого раунда сокращений рабочих мест с тех пор, как Маск приобрел социальную сеть в конце октября (2022 года - ред.) Цель увольнений - компенсировать падение выручки после приобретения Маском и еще больше сократить штат, который уменьшился по меньшей мере на 70%, до примерно двух тысяч человек", - говорится в сообщении портала.
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Как отмечается, последние сокращения затронули несколько инженерных команд, в том числе занимающихся поддержкой рекламной технологии, главного приложения Twitter и технической инфраструктуры для обеспечения работоспособности систем Twitter.
Ранее в феврале агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Twitter закрыла два из трех офисов в Индии. В ноябре сообщалось, что компания за выходные уволила более 90% из примерно 200 своих сотрудников в Индии.
После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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