https://ria.ru/20230226/twitter-1854381377.html

Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников

Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников - РИА Новости, 26.02.2023

Twitter за один день уволила несколько десятков сотрудников

Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:02

2023-02-26T11:02

2023-02-26T11:02

в мире

индия

сан-франциско

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американская компания Twitter уволила по меньшей мере 50 сотрудников за субботу, сообщает портал Information со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Twitter Илона Маска уволила десятки сотрудников в субботу в рамках по меньшей мере восьмого раунда сокращений рабочих мест с тех пор, как Маск приобрел социальную сеть в конце октября (2022 года - ред.) Цель увольнений - компенсировать падение выручки после приобретения Маском и еще больше сократить штат, который уменьшился по меньшей мере на 70%, до примерно двух тысяч человек", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, последние сокращения затронули несколько инженерных команд, в том числе занимающихся поддержкой рекламной технологии, главного приложения Twitter и технической инфраструктуры для обеспечения работоспособности систем Twitter. Ранее в феврале агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Twitter закрыла два из трех офисов в Индии. В ноябре сообщалось, что компания за выходные уволила более 90% из примерно 200 своих сотрудников в Индии. После приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html

https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html

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сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter