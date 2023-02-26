https://ria.ru/20230226/ssha-1854378317.html

Путин обвинил США в желании доминировать над своими сателлитами

Путин обвинил США в желании доминировать над своими сателлитами - РИА Новости, 26.02.2023

Путин обвинил США в желании доминировать над своими сателлитами

Желание США доминировать над своими сателлитами понимают даже они сами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:40

2023-02-26T10:40

2023-02-26T10:52

австралия

франция

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Желание США доминировать над своими сателлитами понимают даже они сами, заявил президент России Владимир Путин. "Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают. В том числе их сателлиты это понимают, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в сфере экономики, оборонной области, они просто… кроме всего прочего наверное думают, что в данном случае борьба с Россией это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Он отметил, что сателлиты включаются в эту совместную борьбу, "но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистических интересам". "Часто очень не соответствуют даже интересам их так называемых союзников. Ну какие же интересы союзников, когда они приняли там соответствующие законы по борьбе с инфляцией и прочее и прочее и переманивают европейский бизнес на свою территорию? Ну чего же здесь союзнического? Да или у Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии и все унизили просто страну и все умылись, сказали "спасибо большое, заходите еще". Понимаете? Но мы так себя вести не можем и не будем", - добавил президент России. Лидеры трех стран партнерства AUKUS, провозглашенного осенью 2021 года, договорились о создании в Австралии флота подлодок на атомной тяге для совместного противостояния Китаю. В марте они обещают раскрыть детали сделки, из-за которой Австралия отказалась от контракта с Францией на поставки обычных подводных лодок. Прежнее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном отказалось от проекта на поставку подлодок французской компании Naval Group. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Свой выход из проекта Австралия объяснила новой сделкой с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS. Жан-Ив Ле Дриан, который тогда занимал пост главы МИД Франции, назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840577587.html

https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html

австралия

франция

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, франция, россия, скотт моррисон, павел зарубин, владимир путин, aukus, в мире