https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854465951.html

Спецоперация, 26 февраля: Путин назвал НАТО соучастником преступлений Киева

Спецоперация, 26 февраля: Путин назвал НАТО соучастником преступлений Киева - РИА Новости, 26.02.2023

Спецоперация, 26 февраля: Путин назвал НАТО соучастником преступлений Киева

Страны НАТО хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, заявил президент России Владимир Путин. В субботу в Риме прошел митинг... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T23:00

2023-02-26T23:00

2023-02-26T23:09

специальная военная операция на украине

россия

f-16

сша

украина

денис шмыгаль

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Страны НАТО хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, заявил президент России Владимир Путин. В субботу в Риме прошел митинг против отправок итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций. В Минобороны РФ сообщили, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих. Ход операции Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Убитые и взятые в плен на юге Артемовска (украинское название – Бахмут) украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер". На купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, 9 единиц техники, а также склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, также сообщили в ведомстве. Украинские боевики увеличили количество обстрелов города Васильевка Запорожской области, заявила РИА Новости глава администрации Наталья Романиченко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что примирение с Российской Федерацией не будет возможно как минимум в течение века. "Кооперация, примирение? Нет, не в следующие сто лет", - заявил Шмыгаль в интервью журналу Focus. Перевод материала на украинский язык был опубликован в воскресенье на сайте правительства Украины. Митинги в поддержку России Митинг против отправок итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций прошел в субботу в Риме, сообщил корреспондент РИА Новости. Манифестация, состоявшаяся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли (Святых Апостолов), собрала около сотни манифестантов, которые выступили с плакатами и растяжками против нынешнего правительства Джорджи Мелони и против "империалистической политики НАТО". Другие участники акции напомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и НАТО. Вандалы растоптали и унесли всё цветы с выставленного в Берлине российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, полиция им не мешала, но ряд горожан возвращали цветы на место, передал корреспондент РИА Новости. Проукраинские активисты в воскресенье сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли неравнодушные жители столицы. Активисты топтали и рвали цветы и вступали в перепалку с теми людьми, которые пытались цветы вернуть на их место. Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, рассказал корреспондент РИА Новости. Интервью президента России Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Он также заявил, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка. Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, но РФ старалась об этом не говорить, если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, судьбы очень многих народов РФ могут кардинально поменяться, и вряд ли сможет сохраниться как этнос русский народ, также заявил российский президент. Вокруг спецоперации Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что от того, какое оружие будет поставлено Украине, зависит, насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) абсолютно правильным и логичным шагом, ставшим неожиданностью для США. Вооружение Киеву Владимир Зеленский планирует отправить США список вооружений, включающий истребители F-16, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя возможность предоставления их Киеву в будущем. Санкции против России ЕС в субботу ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. Десятый санкционный пакет, предложения по содержанию которого Еврокомиссия внесла еще 15 февраля, был согласован поздно вечером 24 февраля. Из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу уже 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом. Запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, введенный Евросоюзом, наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом, говорится в комментарии российского постпредства при ЕС.

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https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

https://ria.ru/20230201/tank-1848758271.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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