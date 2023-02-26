13:02 26.02.2023 (обновлено: 14:17 26.02.2023)
Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки
Путин и Эрдоган обсудили актуальные темы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора <...> были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", — уточнили в пресс-службе.
Как уточняется, российский лидер поздравил президента Турции с днем рождения. Также Эрдогану отправили поздравительную телеграмму.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", — говорится в тексте послания.
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Путин выразил уверенность, что два лидера будут и дальше "планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты" и продолжат координацию усилий по важным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Кроме того, российский президент отметил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.
Также президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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Эрдогану исполняется 69 лет.
В последний раз два лидера созванивались два дня назад. Тогда президенты обсудили сотрудничество Москвы и Анкары, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую".
Эрдоган также поблагодарил президента Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.
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