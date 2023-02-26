https://ria.ru/20230226/razgovor-1854399703.html

Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки

Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки - РИА Новости, 26.02.2023

Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:02

2023-02-26T13:02

2023-02-26T14:17

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

политика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля.Как уточняется, российский лидер поздравил президента Турции с днем рождения. Также Эрдогану отправили поздравительную телеграмму."Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", — говорится в тексте послания.Путин выразил уверенность, что два лидера будут и дальше "планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты" и продолжат координацию усилий по важным вопросам региональной и глобальной повестки дня.Кроме того, российский президент отметил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.Также президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Эрдогану исполняется 69 лет.В последний раз два лидера созванивались два дня назад. Тогда президенты обсудили сотрудничество Москвы и Анкары, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую".Эрдоган также поблагодарил президента Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции.Кроме того, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.

https://ria.ru/20221213/granitsa-1838437292.html

https://ria.ru/20221116/kontakt-1831898527.html

https://ria.ru/20230129/erdogan-1848272110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика