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Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки - РИА Новости, 26.02.2023
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Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки
Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки - РИА Новости, 26.02.2023
Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:02
2023-02-26T14:17
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
политика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля.Как уточняется, российский лидер поздравил президента Турции с днем рождения. Также Эрдогану отправили поздравительную телеграмму."Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", — говорится в тексте послания.Путин выразил уверенность, что два лидера будут и дальше "планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты" и продолжат координацию усилий по важным вопросам региональной и глобальной повестки дня.Кроме того, российский президент отметил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.Также президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Эрдогану исполняется 69 лет.В последний раз два лидера созванивались два дня назад. Тогда президенты обсудили сотрудничество Москвы и Анкары, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую".Эрдоган также поблагодарил президента Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции.Кроме того, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.
https://ria.ru/20221213/granitsa-1838437292.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Политика
13:02 26.02.2023 (обновлено: 14:17 26.02.2023)
 
Путин и Эрдоган обсудили темы двусторонней повестки

Путин и Эрдоган обсудили актуальные темы двусторонней повестки

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора <...> были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", — уточнили в пресс-службе.
Как уточняется, российский лидер поздравил президента Турции с днем рождения. Также Эрдогану отправили поздравительную телеграмму.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", — говорится в тексте послания.
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Кроме того, российский президент отметил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.
Также президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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Эрдоган также поблагодарил президента Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине.
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