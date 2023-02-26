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Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором
Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором - РИА Новости, 26.02.2023
Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором
Западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T01:46
2023-02-26T01:46
2023-02-26T01:46
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер.Он также отметил, что отсутствие документальных подтверждений, например, фотографий, "достойных Пулитцеровской премии", заставляет его скептически относиться к работе западных СМИ. По его словам, "это попахивает жульничеством, а американский народ сыт этим по горло".Как отметил журналист, "никого не волнует страшилка о русских", а конфликт на Украине — не дело национальной безопасности США. Говоря о нехватке доказательств, автор вспоминает "самую спорную в истории" Вьетнамскую войну, которую СМИ, несмотря на отсутствие сегодняшних технологий быстрой передачи информации, максимально подробно осветили.Бекер также упомянул, что в Киеве живет его семья и подчеркнул, что не отрицает существование конфликта, но осуждает американские средства массовой информации за "непропорциональное освещение и отсутствие фотоматериалов".В заключение журналист подчеркнул, что задача всех СМИ — "проверять и документировать", так как в будущем это поможет историкам оценить, что произошло на самом деле, чтобы "предотвратить ошибки в будущем".
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в мире, украина, киев, сша, twitter
В мире, Украина, Киев, США, Twitter
Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором
Американский журналист Бекер призвал СМИ Запада заткнуться или говорить об Украине правду
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter
обозреватель Fox News Кайл Бекер.
"Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств", — написал журналист.
Он также отметил, что отсутствие документальных подтверждений, например, фотографий, "достойных Пулитцеровской премии", заставляет его скептически относиться к работе западных СМИ. По его словам, "это попахивает жульничеством, а американский народ сыт этим по горло".
Как отметил журналист, "никого не волнует страшилка о русских", а конфликт на Украине
— не дело национальной безопасности США
.
Говоря о нехватке доказательств, автор вспоминает "самую спорную в истории" Вьетнамскую войну, которую СМИ, несмотря на отсутствие сегодняшних технологий быстрой передачи информации, максимально подробно осветили.
Бекер также упомянул, что в Киеве
живет его семья и подчеркнул, что не отрицает существование конфликта, но осуждает американские средства массовой информации за "непропорциональное освещение и отсутствие фотоматериалов".
В заключение журналист подчеркнул, что задача всех СМИ — "проверять и документировать", так как в будущем это поможет историкам оценить, что произошло на самом деле, чтобы "предотвратить ошибки в будущем".