https://ria.ru/20230226/pravda-1854349812.html

Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором

Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором - РИА Новости, 26.02.2023

Американский журналист поставил СМИ Запада перед сложным выбором

Западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T01:46

2023-02-26T01:46

2023-02-26T01:46

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер.Он также отметил, что отсутствие документальных подтверждений, например, фотографий, "достойных Пулитцеровской премии", заставляет его скептически относиться к работе западных СМИ. По его словам, "это попахивает жульничеством, а американский народ сыт этим по горло".Как отметил журналист, "никого не волнует страшилка о русских", а конфликт на Украине — не дело национальной безопасности США. Говоря о нехватке доказательств, автор вспоминает "самую спорную в истории" Вьетнамскую войну, которую СМИ, несмотря на отсутствие сегодняшних технологий быстрой передачи информации, максимально подробно осветили.Бекер также упомянул, что в Киеве живет его семья и подчеркнул, что не отрицает существование конфликта, но осуждает американские средства массовой информации за "непропорциональное освещение и отсутствие фотоматериалов".В заключение журналист подчеркнул, что задача всех СМИ — "проверять и документировать", так как в будущем это поможет историкам оценить, что произошло на самом деле, чтобы "предотвратить ошибки в будущем".

https://ria.ru/20230225/otmyvanie-1854223017.html

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в мире, украина, киев, сша, twitter