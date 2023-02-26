https://ria.ru/20230226/pmef-1854367346.html
Посол Уругвая планирует принять участие в ПМЭФ
Посол Уругвая планирует принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 26.02.2023
Посол Уругвая планирует принять участие в ПМЭФ
Посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильос заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:02
2023-02-26T09:02
2023-02-26T10:06
уругвай
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильос заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. "Мы считаем, что это платформа для общения и продвижения. Уругвай принимал участие и раньше в этом форуме. Конечно, мы находимся в контакте с нашими властями, чтобы понять, сможем ли мы организовать участие кого-то из Уругвая там – физическое или онлайн. Я буду присутствовать на форуме. На площадке есть очень важный диалог предпринимателей России и Латинской Америки, и нам хотелось бы там быть", - сказал он РИА Новости. ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума в этом году выступят Объединенные Арабские Эмираты. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230125/pmef-2023-1847396680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уругвай, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
Уругвай, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире
09:02 26.02.2023 (обновлено: 10:06 26.02.2023)
Посол Уругвая планирует принять участие в ПМЭФ
Посол Уругвая Даниэль Кастильос планирует принять участие в ПМЭФ