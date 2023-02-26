https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html

Огни катастрофы. Ученые объяснили загадочное свечение в Турции

Огни катастрофы. Ученые объяснили загадочное свечение в Турции - РИА Новости, 26.02.2023

Огни катастрофы. Ученые объяснили загадочное свечение в Турции

За несколько секунд до землетрясения в Турции и Сирии люди видели в небе голубое свечение — причем и 6, и 20 февраля. О загадочном предвестнике стихийного... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:11

наука

земля - риа наука

геология

турция

землетрясение

землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576394384_59:0:1942:1059_1920x0_80_0_0_138a91891e8057682a1520ba479cf5e2.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. За несколько секунд до землетрясения в Турции и Сирии люди видели в небе голубое свечение — причем и 6, и 20 февраля. О загадочном предвестнике стихийного бедствия — в материале РИА Новости.Сейсмическая энергияБольшинство землетрясений происходит на глубинных разломах, служащих границами литосферных плит. В Турции и Сирии сходятся три такие плиты: Анатолийская, Аравийская и Африканская.Аравийская движется на север, и Анатолийская, на которой расположена бо́льшая часть Турции, оттесняется на запад. Скольжению пород препятствует трение, накапливается энергия. Когда напряжение достигает критического значения, происходит разрыв.Часть энергии при этом высвобождается в виде сейсмических волн, несущих разрушения, часть переходит в тепло. Вспышки, возникающие в небе над местом землетрясения, ученые связывают с сильными электрическими полями — еще одним следствием разрядки механических напряжений.Возбужденный газПервая причина необычных световых эффектов, которые называют "огнями землетрясений" (earthquake lights, или EQL), — пьезоэлектрический эффект."Когда кристаллическое вещество деформируется, в нем генерируются электрические поля, — говорит главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. — В обычной ситуации у каждого кристалла — своя направленность этого поля, а их сумма стремится к нулю. Но при внешнем воздействии напряженности складываются и возникают поля колоссальной силы".Нормальная напряженность электрического поля у поверхности Земли — 100-150 вольт на метр. Перед землетрясением этот показатель может подскочить до нескольких киловольт на метр, отмечает ученый. Воздушные электрические разряды создают свечение, похожее на полярное сияние, но только в более низких слоях атмосферы — на высоте несколько километров.Механическое напряжение в зоне разлома достигает максимума перед разрывом пород, то есть непосредственно перед землетрясением. Соответственно, в этот момент на пике и сила электрического поля."Свечение вызывает возбуждение атмосферных газов, — объясняет Пулинец. — Электроны переходят на более высокий энергетический уровень, а когда возвращаются обратно, испускают волну света. Цвет излучения определяется длиной волны, то есть разницей между энергетическими уровнями".ИонизацияЕще один фактор — ионизация воздуха, связанная как с электрическими разрядами, так и с высвобождением из зоны разлома глубинных газов."В земной коре много различных газов, — говорит ученый. — При нарушении целостности литосферы они выходят на поверхность. Там всегда есть благородные газы, в том числе радиоактивный радон. При распаде он выделяет альфа-частицы очень высокой энергии, усиливающие ионизацию".К заряженным ионам присоединяются молекулы воды, находящиеся в атмосфере. Крупные кластерные ионы образуют в воздухе дисперсную взвесь. В подобных аэрозольных средах (например, в облаках тумана или дыма) электричество распространяется намного быстрее.Предвестники землетрясенийК сожалению, яркие вспышки атмосферного электричества возникают всего за несколько секунд до подземных толчков. Они не предупредят о катастрофе заранее, но можно использовать для этого порождающие их физические процессы.Сергей Пулинец с коллегами разработали модель литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling — LAIC), позволяющую на основе анализа ряда факторов предсказывать землетрясения. Прежде всего — по увеличению эмиссии радона. Далее — тепловые аномалии. Со спутника хорошо видны "пятна" повышенной температуры. Еще один важный показатель — резкое снижение влажности."Когда молекулы воды "прилипают" к кластерным ионам, резко падает влажность, — рассказывает исследователь. — Например, перед первым землетрясением в Турции, 6 февраля, влажность снизилась со ста процентов до 35 в течение нескольких часов. Двадцатого февраля было еще заметнее — влажность упала до нуля, а потом восстановилась до ста процентов".После того как трещины закрываются, ионизация прекращается, влажность повышается. Часто льют дожди и резко, в течение нескольких часов, падает температура на четыре-пять градусов. В Турции 6 февраля даже пошел снег.Изменения электрических свойств затрагивают и верхние слои атмосферы. Ученые установили, что в ионосфере аномалии, которые можно зафиксировать со спутников, проявляются за несколько суток до сильных тектонических подвижек.Модель LAIC, в отличие от традиционного подхода, учитывающего только сейсмическую активность, полагается на целый комплекс физических факторов. Последовательное их проявление — увеличение концентраций радона, повышение поверхностной температуры воздуха и, наконец, ионосферные аномалии — однозначно, по мнению авторов, указывает на скорое землетрясение.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, геология, турция, землетрясение, землетрясение в турции и сирии