https://ria.ru/20230226/nato-1854376886.html

Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима

Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима - РИА Новости, 26.02.2023

Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима

Страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:25

2023-02-26T10:25

2023-02-26T10:26

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". "В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", - сказал Путин. "И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что они же… Это не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги! Это в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит, это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка. Ну а как же? Конечно. Мы из этого и исходим, этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична", - подчеркнул Путин. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html

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новороссия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новороссия, донецк, павел зарубин, владимир путин, йенс столтенберг, нато, в мире