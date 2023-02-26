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В Молдавии заявили, что не планируют обсуждать вопрос вступления в НАТО - РИА Новости, 26.02.2023
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В Молдавии заявили, что не планируют обсуждать вопрос вступления в НАТО
В Молдавии заявили, что не планируют обсуждать вопрос вступления в НАТО - РИА Новости, 26.02.2023
В Молдавии заявили, что не планируют обсуждать вопрос вступления в НАТО
Молдавия не планирует обсуждать проблему вступления в НАТО, хотя военные в Приднестровье оснащены оружием лучше, чем национальная армия республики, заявил... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:05
2023-02-26T13:05
в мире
молдавия
игорь гросу
нато
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Молдавия не планирует обсуждать проблему вступления в НАТО, хотя военные в Приднестровье оснащены оружием лучше, чем национальная армия республики, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. "Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime. По его словам, у Приднестровья есть возможность использовать оружие со складов в Колбасне. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, нато
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, НАТО
13:05 26.02.2023
 
В Молдавии заявили, что не планируют обсуждать вопрос вступления в НАТО

Спикер парламента Гроссу: Молдавия не планирует обсуждать вопрос вступления в НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Молдавия не планирует обсуждать проблему вступления в НАТО, хотя военные в Приднестровье оснащены оружием лучше, чем национальная армия республики, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
"Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime.
По его словам, у Приднестровья есть возможность использовать оружие со складов в Колбасне.
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Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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