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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.02.2023
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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.02.2023
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T02:26
2023-02-26T02:34
происшествия
кунашир (остров)
тихий океан
курильские острова
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев — РИА Новости. В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано 26 февраля в 0.27 (16.27 мск субботы). Эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир, — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Очаг находился на глубине 63 километра, уточнила она.По словам собеседницы, подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире и до 3 баллов в селе Малокурильское на острове Шикотан.
https://ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854347377.html
кунашир (остров)
тихий океан
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происшествия, кунашир (остров), тихий океан, курильские острова, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Кунашир (остров), Тихий океан, Курильские острова, Елена Семенова, Российская академия наук
02:26 26.02.2023 (обновлено: 02:34 26.02.2023)
 
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

РАН: на острове Кунашир произошло землетрясение магнитудой 6,0

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в медиабанкПриемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир
Приемная станция спутниковой системы Орбита на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Андрей Зима
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Приемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев — РИА Новости. В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано 26 февраля в 0.27 (16.27 мск субботы). Эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир, — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Очаг находился на глубине 63 километра, уточнила она.
По словам собеседницы, подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире и до 3 баллов в селе Малокурильское на острове Шикотан.
Последствия землетрясения в Папуа–Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
00:48
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
 
ПроисшествияКунашир (остров)Тихий океанКурильские островаЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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