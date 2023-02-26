https://ria.ru/20230226/kurily-1854352285.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.02.2023
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T02:26
2023-02-26T02:26
2023-02-26T02:34
происшествия
кунашир (остров)
тихий океан
курильские острова
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев — РИА Новости. В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано 26 февраля в 0.27 (16.27 мск субботы). Эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир, — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Очаг находился на глубине 63 километра, уточнила она.По словам собеседницы, подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире и до 3 баллов в селе Малокурильское на острове Шикотан.
https://ria.ru/20230226/zemletryasenie-1854347377.html
кунашир (остров)
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происшествия, кунашир (остров), тихий океан, курильские острова, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Кунашир (остров), Тихий океан, Курильские острова, Елена Семенова, Российская академия наук
02:26 26.02.2023 (обновлено: 02:34 26.02.2023)
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
РАН: на острове Кунашир произошло землетрясение магнитудой 6,0