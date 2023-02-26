https://ria.ru/20230226/konflikt-1854468923.html
В Петербурге в торговом центре группа подростков напала на сверстника
В Петербурге в торговом центре группа подростков напала на сверстника - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге в торговом центре группа подростков напала на сверстника
Группа подростков напала на сверстника в торговом центре Санкт-Петербурга, предполагаемые участники конфликта доставлены в полицию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T23:55
2023-02-26T23:55
2023-02-27T00:00
происшествия
александр бастрыкин
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Группа подростков напала на сверстника в торговом центре Санкт-Петербурга, предполагаемые участники конфликта доставлены в полицию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Городское следственное управление сообщало в воскресенье о нескольких пострадавших от группы хулиганов в торгово-развлекательном центре "Галерея". ГСУСК поставил перед городской прокуратурой вопрос о передаче в следственное ведомство уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами МВД, уточняли в следственном управлении. "Двадцать шестого февраля в 15.15 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в торговом центре на Лиговском проспекте. На место оперативно были направлены наряды полиции. Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника", - говорится в сообщении. Как информирует ГУМВД, в полицию доставлены предполагаемые участники конфликта в возрасте от 14 до 17 лет. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство". В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, как сообщает телеграм-канал СК РФ, поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела. По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в ТРЦ "Галерея" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Редан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию было доставлено более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
23:55 26.02.2023 (обновлено: 00:00 27.02.2023)
В Петербурге в торговом центре группа подростков напала на сверстника
В Петербурге группу подростков задержали из-за нападения на сверстника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Группа подростков напала на сверстника в торговом центре Санкт-Петербурга, предполагаемые участники конфликта доставлены в полицию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Городское следственное управление сообщало в воскресенье о нескольких пострадавших от группы хулиганов в торгово-развлекательном центре "Галерея". ГСУСК поставил перед городской прокуратурой вопрос о передаче в следственное ведомство уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами МВД, уточняли в следственном управлении.
"Двадцать шестого февраля в 15.15 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в торговом центре на Лиговском проспекте. На место оперативно были направлены наряды полиции. Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника", - говорится в сообщении.
Как информирует ГУМВД, в полицию доставлены предполагаемые участники конфликта в возрасте от 14 до 17 лет. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".
В свою очередь, председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
, как сообщает телеграм-канал СК РФ, поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в ТРЦ "Галерея" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Редан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию было доставлено более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.