https://ria.ru/20230226/kirienko-1854352001.html

Кириенко высказался об отказе от Болонской системы

Кириенко высказался об отказе от Болонской системы - РИА Новости, 26.02.2023

Кириенко высказался об отказе от Болонской системы

Государству следует сохранить накопленное наследие в сфере образования, рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T02:20

2023-02-26T02:20

2023-02-26T03:29

россия

сергей кириенко

владимир путин

общество

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ОПОЛЗНЕВОЕ (Крым), 26 фев — РИА Новости. Государству следует сохранить накопленное наследие в сфере образования, рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Он добавил, что о проблеме образования, говорил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию о проблеме образования. В частности, глава государства поднял вопрос возвращения к советским стандартам.Кроме того, Кириенко подчеркнул, что наработанный опыт необходимо адаптировать под современные реалии, сохраняя баланс между новым и старым."Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога", — заключил Кириенко.Во вторник в Гостином дворе Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором он заявил о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в высших учебных заведениях от четырех до шести лет.

https://ria.ru/20230225/pedagogi-1854303464.html

https://ria.ru/20230126/izmeneniya-1847548407.html

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россия, сергей кириенко, владимир путин, общество