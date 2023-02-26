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Кириенко высказался об отказе от Болонской системы - РИА Новости, 26.02.2023
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Кириенко высказался об отказе от Болонской системы
Кириенко высказался об отказе от Болонской системы - РИА Новости, 26.02.2023
Кириенко высказался об отказе от Болонской системы
Государству следует сохранить накопленное наследие в сфере образования, рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T02:20
2023-02-26T03:29
россия
сергей кириенко
владимир путин
общество
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ОПОЛЗНЕВОЕ (Крым), 26 фев — РИА Новости. Государству следует сохранить накопленное наследие в сфере образования, рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Он добавил, что о проблеме образования, говорил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию о проблеме образования. В частности, глава государства поднял вопрос возвращения к советским стандартам.Кроме того, Кириенко подчеркнул, что наработанный опыт необходимо адаптировать под современные реалии, сохраняя баланс между новым и старым."Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога", — заключил Кириенко.Во вторник в Гостином дворе Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором он заявил о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в высших учебных заведениях от четырех до шести лет.
https://ria.ru/20230225/pedagogi-1854303464.html
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россия, сергей кириенко, владимир путин, общество
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Общество
02:20 26.02.2023 (обновлено: 03:29 26.02.2023)
 
Кириенко высказался об отказе от Болонской системы

Кириенко призвал вернуться к лучшим традициям образования при отказе от Болонской системы

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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ОПОЛЗНЕВОЕ (Крым), 26 фев РИА Новости. Государству следует сохранить накопленное наследие в сфере образования, рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться и мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире", — отметил Кириенко.
Он добавил, что о проблеме образования, говорил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию о проблеме образования. В частности, глава государства поднял вопрос возвращения к советским стандартам.
Кроме того, Кириенко подчеркнул, что наработанный опыт необходимо адаптировать под современные реалии, сохраняя баланс между новым и старым.
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"Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога", — заключил Кириенко.
Во вторник в Гостином дворе Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором он заявил о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в высших учебных заведениях от четырех до шести лет.
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