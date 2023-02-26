https://ria.ru/20230226/erdogan-1854395663.html

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения - РИА Новости, 26.02.2023

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:48

2023-02-26T12:48

2023-02-26T13:02

россия

в мире

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат координацию усилий в решении важных вопросов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.26 февраля - День рождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкому лидеру исполняется 69 лет."Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении.Также Путин отметил высокий уровень авторитета турецкого лидера среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества Эрдогана как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.Также российский лидер пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

https://ria.ru/20230224/sotrudnichestvo-1854198860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган