12:48 26.02.2023 (обновлено: 13:02 26.02.2023)
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
Путин отметил вклад Эрдогана в укрепление отношений России и Турции
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат координацию усилий в решении важных вопросов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
26 февраля - День рождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкому лидеру исполняется 69 лет.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Также Путин отметил высокий уровень авторитета турецкого лидера среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества Эрдогана как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.
Также российский лидер пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.