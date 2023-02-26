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Путин поздравил Эрдогана с днем рождения - РИА Новости, 26.02.2023
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Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения - РИА Новости, 26.02.2023
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:48
2023-02-26T13:02
россия
в мире
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат координацию усилий в решении важных вопросов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.26 февраля - День рождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкому лидеру исполняется 69 лет."Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении.Также Путин отметил высокий уровень авторитета турецкого лидера среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества Эрдогана как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.Также российский лидер пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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россия, в мире, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, В мире, Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
12:48 26.02.2023 (обновлено: 13:02 26.02.2023)
 
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Путин отметил вклад Эрдогана в укрепление отношений России и Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив уверенность в том, что Россия и Турция продолжат координацию усилий в решении важных вопросов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
26 февраля - День рождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкому лидеру исполняется 69 лет.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Также Путин отметил высокий уровень авторитета турецкого лидера среди соотечественников и за рубежом, особенно в критической ситуации после разрушительных землетрясений в Турции. Именно сейчас, по мнению Путина, в полной мере проявляются лучшие качества Эрдогана как государственного деятеля и человека, его мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.
Также российский лидер пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 21:22
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
 
РоссияВ миреВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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