https://ria.ru/20230226/briks-1854374317.html
Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС, заявил посол
Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 26.02.2023
Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС, заявил посол
Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР ЮАР), заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:00
2023-02-26T10:00
2023-02-26T10:05
уругвай
москва
бразилия
новый банк развития
брикс
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР ЮАР), заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Пока таких планов нет. Что касается информации о присоединении к Новому банку развития БРИКС, то страны, которые не являются членами объединения, могут участвовать в отдельных структурах", - сказал дипломат. Ранее Новый банк развития (НБР) БРИКС расширил состав стран-участниц, в него вошли Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230226/urugvay-1854369751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уругвай, москва, бразилия, новый банк развития, брикс, в мире
Уругвай, Москва, Бразилия, Новый банк развития, БРИКС, В мире
10:00 26.02.2023 (обновлено: 10:05 26.02.2023)
Уругвай пока не планирует присоединяться к БРИКС, заявил посол
Посол Уругвая Даниэль Кастильос: Монтевидео пока не планирует присоединяться к БРИКС