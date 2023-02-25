https://ria.ru/20230225/zapad-1854320072.html

Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде

Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023

Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде

Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:17

2023-02-25T19:17

2023-02-25T19:17

вена

россия

григорий карасин

обсе

совет федерации рф

нато

политика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Забыта старая истина: пугать Россию - значит сплачивать её. Противопоставили этому свою жесткую логику здравого смысла, суть которой: мы сражаемся за безопасность себя и соседей против эшелонированных усилий Запада - освоить через киевский режим всё постсоветское пространство; а маниакальное расширение НАТО на восток - стратегическая ошибка, за которую ещё предстоит расплата", - написал сенатор в своем телеграм-канале по итогам заседания ПА ОБСЕ в Вене. . Говоря об участии в Ассамблее, Карасин признал: "впечатление удручающее". Западники, в особенности англосаксы, а с их подачи поляки и прибалты дошли до политического маразма, отметил он. "Цирковые номера с жовто-блакитными флагами и выходом из зала во время наших с белорусами выступлений дополнялись угрозами и грубостью", - подчеркнул законодатель. При этом, "несмотря на неважный запах от этих мероприятий в Вене", российские парламентарии напрямую, а не через пресс-релизы и телеобзоры смогли дать отпор нападкам, написал Карасин. "У нас на это есть полное право соучредителя ОБСЕ, а также достаточный запас терпения и веры в правоту собственных позиций", - заключил политик.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

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вена, россия, григорий карасин, обсе, совет федерации рф, нато, политика