Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде
Сенатор Карасин: Запад хочет освоить через киевский режим все постсоветское пространство
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Забыта старая истина: пугать Россию - значит сплачивать её. Противопоставили этому свою жесткую логику здравого смысла, суть которой: мы сражаемся за безопасность себя и соседей против эшелонированных усилий Запада - освоить через киевский режим всё постсоветское пространство; а маниакальное расширение НАТО на восток - стратегическая ошибка, за которую ещё предстоит расплата", - написал сенатор в своем телеграм-канале по итогам заседания ПА ОБСЕ в Вене. .
Говоря об участии в Ассамблее, Карасин признал: "впечатление удручающее". Западники, в особенности англосаксы, а с их подачи поляки и прибалты дошли до политического маразма, отметил он. "Цирковые номера с жовто-блакитными флагами и выходом из зала во время наших с белорусами выступлений дополнялись угрозами и грубостью", - подчеркнул законодатель.
При этом, "несмотря на неважный запах от этих мероприятий в Вене", российские парламентарии напрямую, а не через пресс-релизы и телеобзоры смогли дать отпор нападкам, написал Карасин.
"У нас на это есть полное право соучредителя ОБСЕ, а также достаточный запас терпения и веры в правоту собственных позиций", - заключил политик.
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