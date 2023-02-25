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Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023
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Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде
Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023
Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде
Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:17
2023-02-25T19:17
вена
россия
григорий карасин
обсе
совет федерации рф
нато
политика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Забыта старая истина: пугать Россию - значит сплачивать её. Противопоставили этому свою жесткую логику здравого смысла, суть которой: мы сражаемся за безопасность себя и соседей против эшелонированных усилий Запада - освоить через киевский режим всё постсоветское пространство; а маниакальное расширение НАТО на восток - стратегическая ошибка, за которую ещё предстоит расплата", - написал сенатор в своем телеграм-канале по итогам заседания ПА ОБСЕ в Вене. . Говоря об участии в Ассамблее, Карасин признал: "впечатление удручающее". Западники, в особенности англосаксы, а с их подачи поляки и прибалты дошли до политического маразма, отметил он. "Цирковые номера с жовто-блакитными флагами и выходом из зала во время наших с белорусами выступлений дополнялись угрозами и грубостью", - подчеркнул законодатель. При этом, "несмотря на неважный запах от этих мероприятий в Вене", российские парламентарии напрямую, а не через пресс-релизы и телеобзоры смогли дать отпор нападкам, написал Карасин. "У нас на это есть полное право соучредителя ОБСЕ, а также достаточный запас терпения и веры в правоту собственных позиций", - заключил политик.
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вена, россия, григорий карасин, обсе, совет федерации рф, нато, политика
Вена, Россия, Григорий Карасин, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, НАТО, Политика
19:17 25.02.2023
 
Запад хочет освоить все постсоветское пространство, заявили в Совфеде

Сенатор Карасин: Запад хочет освоить через киевский режим все постсоветское пространство

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западные страны через киевский режим стремятся освоить всё постсоветское пространство, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Забыта старая истина: пугать Россию - значит сплачивать её. Противопоставили этому свою жесткую логику здравого смысла, суть которой: мы сражаемся за безопасность себя и соседей против эшелонированных усилий Запада - освоить через киевский режим всё постсоветское пространство; а маниакальное расширение НАТО на восток - стратегическая ошибка, за которую ещё предстоит расплата", - написал сенатор в своем телеграм-канале по итогам заседания ПА ОБСЕ в Вене. .
Говоря об участии в Ассамблее, Карасин признал: "впечатление удручающее". Западники, в особенности англосаксы, а с их подачи поляки и прибалты дошли до политического маразма, отметил он. "Цирковые номера с жовто-блакитными флагами и выходом из зала во время наших с белорусами выступлений дополнялись угрозами и грубостью", - подчеркнул законодатель.
При этом, "несмотря на неважный запах от этих мероприятий в Вене", российские парламентарии напрямую, а не через пресс-релизы и телеобзоры смогли дать отпор нападкам, написал Карасин.
"У нас на это есть полное право соучредителя ОБСЕ, а также достаточный запас терпения и веры в правоту собственных позиций", - заключил политик.
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ВенаРоссияГригорий КарасинОБСЕСовет Федерации РФНАТОПолитика
 
 
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