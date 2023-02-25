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Лукашенко совершит государственный визит в Китай - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко совершит государственный визит в Китай
Лукашенко совершит государственный визит в Китай - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко совершит государственный визит в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:11
2023-02-25T10:27
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила его пресс-служба."Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой", — говорится в релизе.В Пекине Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что по их итогам будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах."В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", — добавили в пресс-службе.Кроме того, белорусский президент проведет встречи с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в сентябре 2022 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Тогда они приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
https://ria.ru/20230223/voyna-1854019565.html
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в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко
09:11 25.02.2023 (обновлено: 10:27 25.02.2023)
 
Лукашенко совершит государственный визит в Китай

Президент Белоруссии Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершит визит в Китай

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила его пресс-служба.
"Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой", — говорится в релизе.
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В Пекине Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что по их итогам будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, белорусский президент проведет встречи с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.
Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в сентябре 2022 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Тогда они приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
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