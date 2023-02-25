https://ria.ru/20230225/vizit-1854233645.html

Лукашенко совершит государственный визит в Китай

Лукашенко совершит государственный визит в Китай - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко совершит государственный визит в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:11

2023-02-25T09:11

2023-02-25T10:27

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила его пресс-служба."Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой", — говорится в релизе.В Пекине Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что по их итогам будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах."В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", — добавили в пресс-службе.Кроме того, белорусский президент проведет встречи с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в сентябре 2022 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Тогда они приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

https://ria.ru/20230223/voyna-1854019565.html

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китай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко