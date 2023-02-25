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Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854249225.html
Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде
Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023
Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде
Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:38
2023-02-25T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
киев
джо байден
нато
константин косачев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. "По Байдену, мирное урегулирование украинского кризиса выгодно только Москве. Следовательно, оно не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, который Киевом кукловодит. Вашингтону и НАТО с его украинским филиалом выгодна война, а не мир", - написал он в своём телеграм-канале. Косачев отметил, что "это уже не столько по Байдену, сколько по Фрейду". "Спасибо китайским товарищам, обнажившим до саморазоблачения истинное положение вещей", - заключил вице-спикер Совета Федерации. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, украина, китай, киев, джо байден, нато, константин косачев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Киев, Джо Байден, НАТО, Константин Косачев
11:38 25.02.2023
 
Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: Вашингтону и НАТО с "украинским филиалом" выгодна война, а не мир

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 08:00
Китай предлагает убрать Америку с дороги
"По Байдену, мирное урегулирование украинского кризиса выгодно только Москве. Следовательно, оно не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, который Киевом кукловодит. Вашингтону и НАТО с его украинским филиалом выгодна война, а не мир", - написал он в своём телеграм-канале.
Косачев отметил, что "это уже не столько по Байдену, сколько по Фрейду".
"Спасибо китайским товарищам, обнажившим до саморазоблачения истинное положение вещей", - заключил вице-спикер Совета Федерации.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
08:00
Китай сделал ставку в украинской игре
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайКиевДжо БайденНАТОКонстантин Косачев
 
 
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