https://ria.ru/20230225/ukraina-1854249225.html

Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде

Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2023

Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде

Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:38

2023-02-25T11:38

2023-02-25T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

нато

константин косачев

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. "По Байдену, мирное урегулирование украинского кризиса выгодно только Москве. Следовательно, оно не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, который Киевом кукловодит. Вашингтону и НАТО с его украинским филиалом выгодна война, а не мир", - написал он в своём телеграм-канале. Косачев отметил, что "это уже не столько по Байдену, сколько по Фрейду". "Спасибо китайским товарищам, обнажившим до саморазоблачения истинное положение вещей", - заключил вице-спикер Совета Федерации. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, китай, киев, джо байден, нато, константин косачев