Урегулирование на Украине не выгодно ни США, ни НАТО, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: Вашингтону и НАТО с "украинским филиалом" выгодна война, а не мир
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.
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"По Байдену, мирное урегулирование украинского кризиса выгодно только Москве. Следовательно, оно не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, который Киевом кукловодит. Вашингтону и НАТО с его украинским филиалом выгодна война, а не мир", - написал он в своём телеграм-канале.
Косачев отметил, что "это уже не столько по Байдену, сколько по Фрейду".
"Спасибо китайским товарищам, обнажившим до саморазоблачения истинное положение вещей", - заключил вице-спикер Совета Федерации.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.