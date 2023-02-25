https://ria.ru/20230225/ugol-1854265467.html

Россия в 2022 году была крупнейшим поставщиком угля в Германию, пишут СМИ

Россия в 2022 году была крупнейшим поставщиком угля в Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2023

Россия в 2022 году была крупнейшим поставщиком угля в Германию, пишут СМИ

Россия в прошлом году оставалась для Германии крупнейшим поставщиком угля, сообщила газета Bild со ссылкой на данные немецкой ассоциации импортеров угля. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:28

2023-02-25T13:28

2023-02-25T13:29

россия

германия

украина

экономика

bild

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году оставалась для Германии крупнейшим поставщиком угля, сообщила газета Bild со ссылкой на данные немецкой ассоциации импортеров угля. Сообщается, что, несмотря на события на Украине и санкции, ФРГ импортировала из России 13 миллионов тонн угля. При этом в сравнении с предыдущим годом этот показатель снизился на 37%. Всего Германия импортировала 44,4 миллиона тонн угля, наиболее сильно выросли поставки из ЮАР (на 278% по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 миллиона тонн) и Колумбии (рост на 210%, до 7,2 миллиона тонн). США экспортировали в ФРГ 9,4 миллиона тонн угля, эта цифра оказалась выше показателя 2021 года на 32%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/gaz-1853945201.html

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Екатерина Зайцева

россия, германия, украина, экономика, bild, владимир путин, санкции в отношении россии