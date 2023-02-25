https://ria.ru/20230225/udar-1854240419.html

Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко

Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко - РИА Новости, 25.02.2023

Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко

Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:23

2023-02-25T10:23

2023-02-25T10:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил РИА Новости, что Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО. "Обломки ракеты, сбитой нашим ПВО, очень похожи на ракету НARM с дальностью пуска 150 км", - сказал Марочко. По словам эксперта, из маркировки видно, что эта ракета NALC-v496, произведена Rocket motor, и датирована 28 февраля 2019 года.

https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html

луганская народная республика

сватово

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, сватово, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность