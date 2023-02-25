https://ria.ru/20230225/udar-1854240419.html
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко - РИА Новости, 25.02.2023
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко
Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:23
2023-02-25T10:23
2023-02-25T10:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил РИА Новости, что Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО. "Обломки ракеты, сбитой нашим ПВО, очень похожи на ракету НARM с дальностью пуска 150 км", - сказал Марочко. По словам эксперта, из маркировки видно, что эта ракета NALC-v496, произведена Rocket motor, и датирована 28 февраля 2019 года.
https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, сватово, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
10:23 25.02.2023 (обновлено: 10:25 25.02.2023)
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко
Эксперт Марочко не исключил, что Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами