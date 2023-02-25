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Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/udar-1854240419.html
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко - РИА Новости, 25.02.2023
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко
Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:23
2023-02-25T10:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил РИА Новости, что Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО. "Обломки ракеты, сбитой нашим ПВО, очень похожи на ракету НARM с дальностью пуска 150 км", - сказал Марочко. По словам эксперта, из маркировки видно, что эта ракета NALC-v496, произведена Rocket motor, и датирована 28 февраля 2019 года.
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луганская народная республика
сватово
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луганская народная республика, сватово, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
10:23 25.02.2023 (обновлено: 10:25 25.02.2023)
 
Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами, предположил Марочко

Эксперт Марочко не исключил, что Киев пытался ударить по Сватово дальнобойными ракетами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтелла при въезде на сватовском направлении
Стелла при въезде на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стелла при въезде на сватовском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, ракетой похожей на НARM с дальностью пуска 150 км, сообщил в телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил РИА Новости, что Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО.
"Обломки ракеты, сбитой нашим ПВО, очень похожи на ракету НARM с дальностью пуска 150 км", - сказал Марочко.
По словам эксперта, из маркировки видно, что эта ракета NALC-v496, произведена Rocket motor, и датирована 28 февраля 2019 года.
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
09:39Специальная военная операция на Украине
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоКиевАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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