https://ria.ru/20230225/turtsiya-1854292000.html

В Турции задержали мэра города, почти полностью разрушенного землетрясением

В Турции задержали мэра города, почти полностью разрушенного землетрясением - РИА Новости, 25.02.2023

В Турции задержали мэра города, почти полностью разрушенного землетрясением

Силовики задержали в субботу мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:16

2023-02-25T16:16

2023-02-25T16:16

в мире

турция

газиантеп

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850304822_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b0f0f869fd96d2f8fe61f73022973c.jpg

СТАМБУЛ, 25 фев – РИА Новости. Силовики задержали в субботу мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий, сообщила газета Sozcu. По данным газеты, в четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения, в то же время он является членом Совета города и сотрудником строительной комиссии. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы. "В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан", - сообщила газета. В целом в Газиантепе в связи с расследованием недобросовестного строительства домов, которые рухнули после землетрясений, задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80. В пятницу в Нурдагы начались строительные работы, специалисты приступили к фундаменту для 855 квартир. Ранее власти заявили, что сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен и построен заново. По данным турецких СМИ, население города составляло не менее 40 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html

турция

газиантеп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, газиантеп, сильное землетрясение в турции и сирии