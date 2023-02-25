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Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы - РИА Новости, 25.02.2023
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Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы
Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы - РИА Новости, 25.02.2023
Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы
Власти Германии хотят использовать оставшиеся после прокладки "Северного потока — 2" трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:47
2023-02-25T12:20
северный поток — 2
северный поток
германия
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Германии хотят использовать оставшиеся после прокладки "Северного потока — 2" трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа, пишет газета Welt am Sonntag. По ее сведениям, немецкое правительство ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более трех тысяч труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. "Федеральное правительство намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке", — утверждает издание со ссылкой на нескольких независимых друг от друга источников. В Министерстве экономики Германии на запрос газеты о комментариях не ответили. Отмечается, что сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит российскому "Газпрому". В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена в том, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230223/podryv-1854045544.html
https://ria.ru/20230222/potoki-1853653924.html
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северный поток — 2, северный поток, германия, экономика
Северный поток — 2, Северный поток, Германия, Экономика
11:47 25.02.2023 (обновлено: 12:20 25.02.2023)
 
Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы

Welt am Sonntag: Германия применит оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы для СПГ

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Германии хотят использовать оставшиеся после прокладки "Северного потока — 2" трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа, пишет газета Welt am Sonntag.
По ее сведениям, немецкое правительство ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более трех тысяч труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.
"Федеральное правительство намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке", — утверждает издание со ссылкой на нескольких независимых друг от друга источников.
В Министерстве экономики Германии на запрос газеты о комментариях не ответили. Отмечается, что сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит российскому "Газпрому".
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По версии американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена в том, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
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