https://ria.ru/20230225/ssha-1854282943.html

Американский журналист одним фактом разоблачил стратегию США

Американский журналист одним фактом разоблачил стратегию США - РИА Новости, 25.02.2023

Американский журналист одним фактом разоблачил стратегию США

США взорвали "Северные потоки", чтобы заставить Германию продолжить оказывать поддержку Украине, заявил в интервью телеканалу RT американский журналист Хосе... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:16

2023-02-25T15:16

2023-02-25T16:09

в мире

германия

сша

украина

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

сеймур херш

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США взорвали "Северные потоки", чтобы заставить Германию продолжить оказывать поддержку Украине, заявил в интервью телеканалу RT американский журналист Хосе Вега."Это была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная напомнить, что Германия у нас на коротком поводке", — отметил он.По мнению журналиста, теперь у немцев действительно нет выбора."Они вынуждены полагаться на США. Вашингтон стремился заявить: "Мы можем делать все, что захотим, и добьемся продолжения этой войны любыми необходимыми средствами", — резюмировал Вега.Восьмого февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на двух российских экспортных трубопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230223/podryv-1854045544.html

https://ria.ru/20230222/ssha-1853586544.html

германия

сша

украина

россия

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в мире, германия, сша, украина, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сеймур херш, россия