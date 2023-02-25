15:16 25.02.2023 (обновлено: 16:09 25.02.2023)
Американский журналист одним фактом разоблачил стратегию США
Американский журналист Вега: США подрывом "Северных потоков" вынудили ФРГ помогать Украине
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США взорвали "Северные потоки", чтобы заставить Германию продолжить оказывать поддержку Украине, заявил в интервью телеканалу RT американский журналист Хосе Вега.
"Это была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная напомнить, что Германия у нас на коротком поводке", — отметил он.
"Это была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная напомнить, что Германия у нас на коротком поводке", — отметил он.
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По мнению журналиста, теперь у немцев действительно нет выбора.
"Они вынуждены полагаться на США. Вашингтон стремился заявить: "Мы можем делать все, что захотим, и добьемся продолжения этой войны любыми необходимыми средствами", — резюмировал Вега.
Восьмого февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
"Они вынуждены полагаться на США. Вашингтон стремился заявить: "Мы можем делать все, что захотим, и добьемся продолжения этой войны любыми необходимыми средствами", — резюмировал Вега.
Восьмого февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Взрывы на двух российских экспортных трубопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.