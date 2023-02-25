https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854342936.html

Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине

Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T23:26

2023-02-25T23:26

2023-02-25T23:40

специальная военная операция на украине

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джо байден

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александр лукашенко

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. Он также добавил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу "вернуть" Крым не удастся. Кроме того, Байден прокомментировал предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине, заявив, что инициатива Пекина выгодна только России. Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области. В ведомстве отметили, что на донецком направлении за сутки украинские силы потеряли более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад с боеприпасами в районе Авдеевки. Также, по данным МО РФ, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих. ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям на Южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки украинские военные потеряли 90 человек, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии населённого пункта Ягодное к северу от Артемовска. Источник с места событий сообщил, что Киев взорвал дамбу в Артемовске, пытаясь помешать продвижению бойцов "Вагнера" в Артемовске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявив, что не верит в намерение Киева развязать второй фронт в Приднестровье. Санкции и переговорыСовет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет против России, наложив ограничения на Минобороны РФ, СВР, группу "Вагнер", ряд ведущих предприятий "Росатома". Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может.

https://ria.ru/20230225/bedstviya-1854225491.html

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html

https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854335368.html

https://ria.ru/20230225/ekonomika-1854283816.html

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