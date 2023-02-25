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Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854342936.html
Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине
Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине - РИА Новости, 25.02.2023
Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:26
2023-02-25T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джо байден
евгений пригожин
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. Он также добавил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу "вернуть" Крым не удастся. Кроме того, Байден прокомментировал предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине, заявив, что инициатива Пекина выгодна только России. Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области. В ведомстве отметили, что на донецком направлении за сутки украинские силы потеряли более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад с боеприпасами в районе Авдеевки. Также, по данным МО РФ, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих. ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям на Южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки украинские военные потеряли 90 человек, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии населённого пункта Ягодное к северу от Артемовска. Источник с места событий сообщил, что Киев взорвал дамбу в Артемовске, пытаясь помешать продвижению бойцов "Вагнера" в Артемовске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявив, что не верит в намерение Киева развязать второй фронт в Приднестровье. Санкции и переговорыСовет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет против России, наложив ограничения на Минобороны РФ, СВР, группу "Вагнер", ряд ведущих предприятий "Росатома". Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может.
https://ria.ru/20230225/bedstviya-1854225491.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, евгений пригожин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", F-16
23:26 25.02.2023 (обновлено: 23:40 25.02.2023)
 
Спецоперация, 25 февраля: США пока не отправят истребители F-16 Украине

Президент США Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны.
Он также добавил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу "вернуть" Крым не удастся.
Кроме того, Байден прокомментировал предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине, заявив, что инициатива Пекина выгодна только России.
Пикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 05:55
В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году

Ход операции

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области.
В ведомстве отметили, что на донецком направлении за сутки украинские силы потеряли более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад с боеприпасами в районе Авдеевки. Также, по данным МО РФ, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.02.2023
ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям на Южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки украинские военные потеряли 90 человек, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии населённого пункта Ягодное к северу от Артемовска. Источник с места событий сообщил, что Киев взорвал дамбу в Артемовске, пытаясь помешать продвижению бойцов "Вагнера" в Артемовске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявив, что не верит в намерение Киева развязать второй фронт в Приднестровье.
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Санкции и переговоры

Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет против России, наложив ограничения на Минобороны РФ, СВР, группу "Вагнер", ряд ведущих предприятий "Росатома".
Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДжо БайденЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"F-16
 
 
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