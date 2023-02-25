https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335205.html

В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023

В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:40

2023-02-25T21:40

2023-02-25T21:40

россия

александр ющенко

госдума рф

кпрф

санкции в отношении россии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371177_0:296:3113:2047_1920x0_80_0_0_d4c92114b4f0005aac780165751ecc7c.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые работают в интересах России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Александр Ющенко (КПРФ). Ранее в субботу Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС. "Ничего удивительного здесь нет. Идет гибридная война против нашей страны, в данном случае против средств массовой информации, которые работают в интересах нашей страны и естественно находятся под ударом", - сказал он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр ющенко, госдума рф, кпрф, санкции в отношении россии, евросоюз