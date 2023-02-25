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В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
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В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:40
2023-02-25T21:40
россия
александр ющенко
госдума рф
кпрф
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые работают в интересах России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Александр Ющенко (КПРФ). Ранее в субботу Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС. "Ничего удивительного здесь нет. Идет гибридная война против нашей страны, в данном случае против средств массовой информации, которые работают в интересах нашей страны и естественно находятся под ударом", - сказал он.
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россия, александр ющенко, госдума рф, кпрф, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Александр Ющенко, Госдума РФ, КПРФ, Санкции в отношении России, Евросоюз
21:40 25.02.2023
 
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Депутат Ющенко: идет гибридная война против России и СМИ, введение санкций не удивляет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые работают в интересах России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Александр Ющенко (КПРФ).
Ранее в субботу Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС.
"Ничего удивительного здесь нет. Идет гибридная война против нашей страны, в данном случае против средств массовой информации, которые работают в интересах нашей страны и естественно находятся под ударом", - сказал он.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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РоссияАлександр ЮщенкоГосдума РФКПРФСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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