https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335205.html
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:40
2023-02-25T21:40
2023-02-25T21:40
россия
александр ющенко
госдума рф
кпрф
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В новых санкциях ЕС, которые затрагивают и медиагруппу "Россия Сегодня", нет ничего удивительного, идет гибридная война, в данном случае против СМИ, которые работают в интересах России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Александр Ющенко (КПРФ). Ранее в субботу Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС. "Ничего удивительного здесь нет. Идет гибридная война против нашей страны, в данном случае против средств массовой информации, которые работают в интересах нашей страны и естественно находятся под ударом", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр ющенко, госдума рф, кпрф, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Александр Ющенко, Госдума РФ, КПРФ, Санкции в отношении России, Евросоюз
В ГД прокомментировали санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Депутат Ющенко: идет гибридная война против России и СМИ, введение санкций не удивляет