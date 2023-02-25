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Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
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Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:26
2023-02-25T21:49
в мире
евросоюз
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. Санкции вступили в силу."Это сделано от страха, что люди узнают правду и изменят отношение к своим властям", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что западники пытаются перекрыть любую информацию от России, "рвут все до конца".Джабаров подчеркнул, что решение ЕС "нарушает все нормы международного права".Парламентарий отметил, что ранее делегация РФ в ходе участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ высказала свою позицию по происходящим событиям, включая и Украину. Выступления законодателей транслировались. Однако ряд представителей европейских стран пытались мешать выступлениям россиян. Джабаров охарактеризовал их поведение как "умопомешательство".
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в мире, евросоюз, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
21:26 25.02.2023 (обновлено: 21:49 25.02.2023)
 
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Джабаров о санкциях против медиагруппы "Россия сегодня": ЕС боится, что люди узнают правду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание МИА "Россия сегодня" в Москве
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. Санкции вступили в силу.
Логотип информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 20:51
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
"Это сделано от страха, что люди узнают правду и изменят отношение к своим властям", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что западники пытаются перекрыть любую информацию от России, "рвут все до конца".
Джабаров подчеркнул, что решение ЕС "нарушает все нормы международного права".
Парламентарий отметил, что ранее делегация РФ в ходе участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ высказала свою позицию по происходящим событиям, включая и Украину. Выступления законодателей транслировались. Однако ряд представителей европейских стран пытались мешать выступлениям россиян. Джабаров охарактеризовал их поведение как "умопомешательство".
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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В миреЕвросоюзРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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