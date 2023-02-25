https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334062.html
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:26
2023-02-25T21:26
2023-02-25T21:49
в мире
евросоюз
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. Санкции вступили в силу."Это сделано от страха, что люди узнают правду и изменят отношение к своим властям", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что западники пытаются перекрыть любую информацию от России, "рвут все до конца".Джабаров подчеркнул, что решение ЕС "нарушает все нормы международного права".Парламентарий отметил, что ранее делегация РФ в ходе участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ высказала свою позицию по происходящим событиям, включая и Украину. Выступления законодателей транслировались. Однако ряд представителей европейских стран пытались мешать выступлениям россиян. Джабаров охарактеризовал их поведение как "умопомешательство".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
21:26 25.02.2023 (обновлено: 21:49 25.02.2023)
Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Джабаров о санкциях против медиагруппы "Россия сегодня": ЕС боится, что люди узнают правду
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. Санкции вступили в силу.
"Это сделано от страха, что люди узнают правду и изменят отношение к своим властям", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что западники пытаются перекрыть любую информацию от России
, "рвут все до конца".
Джабаров подчеркнул, что решение ЕС "нарушает все нормы международного права".
Парламентарий отметил, что ранее делегация РФ в ходе участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ высказала свою позицию по происходящим событиям, включая и Украину. Выступления законодателей транслировались. Однако ряд представителей европейских стран пытались мешать выступлениям россиян. Джабаров охарактеризовал их поведение как "умопомешательство".