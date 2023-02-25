https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334062.html

Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023

Джабаров прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:26

2023-02-25T21:26

2023-02-25T21:49

в мире

евросоюз

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147388/53/1473885315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32d96ae471a72bdcf58cbd17e41f2e80.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" из страха, что правдивая информация изменит отношение европейцев к властям, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. Санкции вступили в силу."Это сделано от страха, что люди узнают правду и изменят отношение к своим властям", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что западники пытаются перекрыть любую информацию от России, "рвут все до конца".Джабаров подчеркнул, что решение ЕС "нарушает все нормы международного права".Парламентарий отметил, что ранее делегация РФ в ходе участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ высказала свою позицию по происходящим событиям, включая и Украину. Выступления законодателей транслировались. Однако ряд представителей европейских стран пытались мешать выступлениям россиян. Джабаров охарактеризовал их поведение как "умопомешательство".

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, санкции в отношении россии