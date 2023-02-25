https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854332332.html

После введения десятого пакета в санкции ЕС включены 205 компаний из России

После введения десятого пакета в санкции ЕС включены 205 компаний из России - РИА Новости, 25.02.2023

После введения десятого пакета в санкции ЕС включены 205 компаний из России

После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций из РФ, говорится в заявлении совета ЕС. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:59

2023-02-25T20:59

2023-02-25T21:32

россия

жозеп боррель

евросоюз

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санкции в отношении россии

политика

украина

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций из РФ, говорится в заявлении совета ЕС. ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. "Теперь ограничения применяются в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц. На указанных фигурантов наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом", - указывается в заявлении Совета ЕС. Десятый пакет санкций из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их удалось с огромным трудом. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету экономических и торговых антироссийских санкций, которые она оценила в 11,4 миллиарда евро. Кроме того, расширен список персональных ограничений, он включает дополнительно 121 физлицо и организацию, в том числе политиков, силовиков, представителей медиа.В частности, Совет Евросоюза включил в 10-ый пакет санкций медиагруппу "Россия сегодня".Предприятие госкорпорации "Росатом" "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ, также было включено в санкционный список Евросоюза.На базе "Росатофлота" действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота РФ.В настоящее время в состав действующего флота входят атомные ледоколы "Ямал", "50 лет Победы" "Таймыр", "Вайгач" и самые мощные в мире универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал", а также атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть". В состав флота атомного технологического обслуживания входят две плавучие технические базы – "Имандра" и "Лотта", спецтанкер "Серебрянка" для жидких радиоактивных отходов, многофункциональный контейнеровоз "Россита".В перечне российских предприятий, попавших под санкции, в числе прочих значатся Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (НИТИ, Сосновый бор Ленинградской области), "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва), "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва).Это предприятия из числа ведущих в составе ядерного оружейного комплекса российской атомной госкорпорации.Кроме того, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева включен в санкционный список ЕС."Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева производит и поставляет продукцию, используемую российскими военными... Таким образом, ОАО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в мотивационной части санкций.Центр Хруничева занимается производством ракет тяжелого класса "Протон-М" (их эксплуатация должна завершиться в 2025 году), а также носителей аналогичного класса нового поколения "Ангара". РКС является основным производителем и разработчиком космической электроники, а на РКЦ "Прогресс" делают спутники и ракеты среднего класса "Союз", которые, в том числе, возят космонавтов и астронавтов на МКС. НПО Лавочкина специализируется на производстве научных космических аппаратов, в том числе межпланетных станций.Минобороны России также включено в санкционный список ЕС.В частности, в списке командующие видами, родами войск, руководители департаментов, Главное управление глубоководных исследований Минобороны, Центр связи Минобороны и другие.Общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) попало в десятый пакет санкций ЕС против России.В качестве обоснования такой меры в документе указано, что движение организует социальную кампанию "Все для победы", в рамках которой собирает пожертвования в поддержку военных ДНР и ЛНР.Евросоюз внес в десятый пакет санкций против России МЧС Донецкой Народной Республики.Отмечается, что работа МЧС ДНР якобы "направлена на подавление украинского сопротивления и обеспечение лояльности среди оставшегося населения посредством регистрации, допроса и, в некоторых случаях, бессрочного содержания под стражей людей, предположительно лояльных украинскому правительству".Также в санкционный список был включен Фонд национального благосостояния Российской Федерации.Как отмечается, Фонд национального благосостояния ответственен "за финансовую поддержку правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ" включено в 10-й пакет санкций ЕС."Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ" поставляет автомобили для вооруженных сил России, которые используются в агрессивной войне против Украины. "Группа ГАЗ", таким образом, несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - указывается в мотивационной части документа.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854207195.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html

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