https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT - РИА Новости, 25.02.2023
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
Санкции Евросоюза против Sputnik Arabic и RT Arabic означают, что ЕС уже больше не на что их накладывать, считает доктор политических наук, профессор РАН... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:51
2023-02-25T20:51
2023-02-25T20:51
россия
александр гусев (государственный служащий)
rt arabic
sputnik arabic
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Sputnik Arabic и RT Arabic означают, что ЕС уже больше не на что их накладывать, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Это укладывается в понятие информационной войны, которую объявил Запад. Когда уже нечего санкционировать, они начинают вводить запреты на СМИ", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его словам, в эпоху интернета такие действия "призрачны", потому что при желании можно найти необходимую информацию, запретительные меры в принципе малодейственны по отношению к СМИ. Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854328403.html
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россия, александр гусев (государственный служащий), rt arabic, sputnik arabic, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Россия, Александр Гусев (государственный служащий), RT Arabic, Sputnik Arabic, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
Эксперт Гусев: санкции против Sputnik и RT показали, что ЕС больше не на что их наложить