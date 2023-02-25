https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html

Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT

Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT - РИА Новости, 25.02.2023

Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT

Санкции Евросоюза против Sputnik Arabic и RT Arabic означают, что ЕС уже больше не на что их накладывать, считает доктор политических наук, профессор РАН... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:51

2023-02-25T20:51

2023-02-25T20:51

россия

александр гусев (государственный служащий)

rt arabic

sputnik arabic

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Sputnik Arabic и RT Arabic означают, что ЕС уже больше не на что их накладывать, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Это укладывается в понятие информационной войны, которую объявил Запад. Когда уже нечего санкционировать, они начинают вводить запреты на СМИ", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его словам, в эпоху интернета такие действия "призрачны", потому что при желании можно найти необходимую информацию, запретительные меры в принципе малодейственны по отношению к СМИ. Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854328403.html

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россия, александр гусев (государственный служащий), rt arabic, sputnik arabic, евросоюз, санкции в отношении россии, политика