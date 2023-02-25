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ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/punkty-1854268743.html
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций - РИА Новости, 25.02.2023
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций
Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:53
2023-02-25T15:23
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило министерство обороны.Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки "Гвоздика".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике — в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.
https://ria.ru/20230225/kremennaya-1854230076.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:53 25.02.2023 (обновлено: 15:23 25.02.2023)
 
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций

Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации украинских сил спецопераций и морпехов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило министерство обороны.
"В районе населенного пункта Глухое <…> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций", — говорится в сводке.
Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 08:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной
На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами.
На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки "Гвоздика".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике — в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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