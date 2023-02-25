13:53 25.02.2023 (обновлено: 15:23 25.02.2023)
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций
Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации украинских сил спецопераций и морпехов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило министерство обороны.
"В районе населенного пункта Глухое <…> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций", — говорится в сводке.
Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами.
На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки "Гвоздика".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике — в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.