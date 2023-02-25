https://ria.ru/20230225/punkty-1854268743.html

ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций

ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций - РИА Новости, 25.02.2023

ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций

Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:53

2023-02-25T13:53

2023-02-25T15:23

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило министерство обороны.Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки "Гвоздика".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике — в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.

https://ria.ru/20230225/kremennaya-1854230076.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днепропетровская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины