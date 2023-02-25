https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов
Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:53
2023-02-25T16:53
2023-02-25T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
владимир рогов
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, сейчас украинские войска концентрируют свои резервы в Днепропетровской области, а в подконтрольной им части Запорожской области в "сумасшедшей спешке" возводятся укрепрайоны. При этом Рогов подчеркнул, что российские вооруженные силы знают о планах противника и хорошо подготовлены на случай агрессии противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Днепропетровская область
16:53 25.02.2023 (обновлено: 17:48 25.02.2023)
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов
Рогов: украинские войска могут начать наступление на Южном направлении в конце марта