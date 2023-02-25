https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html

ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов

ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2023

ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов

Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:53

2023-02-25T16:53

2023-02-25T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

вооруженные силы украины

владимир рогов

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, сейчас украинские войска концентрируют свои резервы в Днепропетровской области, а в подконтрольной им части Запорожской области в "сумасшедшей спешке" возводятся укрепрайоны. При этом Рогов подчеркнул, что российские вооруженные силы знают о планах противника и хорошо подготовлены на случай агрессии противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

запорожская область

киев

днепропетровская область

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в мире, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, владимир рогов, днепропетровская область