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ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов
Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:53
2023-02-25T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
владимир рогов
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, сейчас украинские войска концентрируют свои резервы в Днепропетровской области, а в подконтрольной им части Запорожской области в "сумасшедшей спешке" возводятся укрепрайоны. При этом Рогов подчеркнул, что российские вооруженные силы знают о планах противника и хорошо подготовлены на случай агрессии противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, владимир рогов, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Днепропетровская область
16:53 25.02.2023 (обновлено: 17:48 25.02.2023)
 
ВСУ могут начать наступление на Южном направлении весной, заявил Рогов

Рогов: украинские войска могут начать наступление на Южном направлении в конце марта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска могут попытаться начать наступление на Южном направлении в Запорожской области в конце марта, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, сейчас украинские войска концентрируют свои резервы в Днепропетровской области, а в подконтрольной им части Запорожской области в "сумасшедшей спешке" возводятся укрепрайоны. При этом Рогов подчеркнул, что российские вооруженные силы знают о планах противника и хорошо подготовлены на случай агрессии противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныВладимир РоговДнепропетровская область
 
 
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