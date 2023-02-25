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В Мадриде прошел митинг против НАТО - РИА Новости, 25.02.2023
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В Мадриде прошел митинг против НАТО
В Мадриде прошел митинг против НАТО - РИА Новости, 25.02.2023
В Мадриде прошел митинг против НАТО
В Мадриде прошла акция протеста против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:25
2023-02-25T20:47
в мире
испания
украина
мадрид
педро санчес
нато
podemos
вооруженные силы украины
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МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. В Мадриде прошла акция протеста против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости. Марш начался на одной из центральных площадей Кальо и завершился митингом перед зданием Министерства иностранных дел Испании. Он состоялся по инициативе Народного собрания против войны, куда входят различные организации и частные лица, под лозунгами: "Против всех войн, против всех блоков", "Прочь НАТО, прочь военные базы", "Нет отправке оружия", "Долой милитаристские бюджеты", "Ни Путин, ни НАТО". "Очевидно, что разрешение этого конфликта не произойдет благодаря вмешательству НАТО и империалистической Европы", — сказала одна из организаторов демонстрации.Протестующие выступили против увеличения военных бюджетов, которые теперь составляют около двух процентов ВВП страны, требуя перераспределить эти ресурсы на социальные расходы и поддержку населения из-за роста цен на электроэнергию, основные продукты и услуги. "Этот конфликт активизировал роль НАТО, побуждая различные страны Европы увеличивать военные расходы, требуемые США, что привело к росту цен на основные ресурсы, такие как энергия и продовольствие, в условиях экономического, энергетического и социального кризиса в глобальном масштабе", — пояснили представители Народного собрания против войны. На минувшей неделе левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE), призвала власти пересмотреть позицию по поводу украинского кризиса. На 3-й Европейской конференции за мир, прошедшей 17 февраля, министр Испании по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала создать новый союз стран, выступающих за мирное решение конфликта. Как заявил в январе премьер-министр Испании Педро Санчес, с начала противостояния на Украине правительство выделило более 300 миллионов евро на военную поддержку киевским властям. Так, в декабре прошлого года Мадрид осуществил через Польшу в Украину более 40 поставок различной помощи. Кроме того, в ноябре Испания отправила ВСУ системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. В начале этого года королевство сообщило о планах передать киевскому режиму шесть танков Leopard 2A4 и "постарается увеличить это число до десяти".Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа
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Митинг в Мадриде против НАТО и поставок оружия Украине
Митинг в Мадриде против НАТО и поставок оружия Украине
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в мире, испания, украина, мадрид, педро санчес, нато, podemos, вооруженные силы украины
В мире, Испания, Украина, Мадрид, Педро Санчес, НАТО, Podemos, Вооруженные силы Украины
18:25 25.02.2023 (обновлено: 20:47 25.02.2023)
 
В Мадриде прошел митинг против НАТО

В Мадриде прошел марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину

Читать ria.ru в
МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. В Мадриде прошла акция протеста против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Марш начался на одной из центральных площадей Кальо и завершился митингом перед зданием Министерства иностранных дел Испании. Он состоялся по инициативе Народного собрания против войны, куда входят различные организации и частные лица, под лозунгами: "Против всех войн, против всех блоков", "Прочь НАТО, прочь военные базы", "Нет отправке оружия", "Долой милитаристские бюджеты", "Ни Путин, ни НАТО".
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"Очевидно, что разрешение этого конфликта не произойдет благодаря вмешательству НАТО и империалистической Европы", — сказала одна из организаторов демонстрации.
Протестующие выступили против увеличения военных бюджетов, которые теперь составляют около двух процентов ВВП страны, требуя перераспределить эти ресурсы на социальные расходы и поддержку населения из-за роста цен на электроэнергию, основные продукты и услуги.
"Этот конфликт активизировал роль НАТО, побуждая различные страны Европы увеличивать военные расходы, требуемые США, что привело к росту цен на основные ресурсы, такие как энергия и продовольствие, в условиях экономического, энергетического и социального кризиса в глобальном масштабе", — пояснили представители Народного собрания против войны.
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В Дрездене проходит митинг против поставок оружия на Украину
На минувшей неделе левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE), призвала власти пересмотреть позицию по поводу украинского кризиса. На 3-й Европейской конференции за мир, прошедшей 17 февраля, министр Испании по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала создать новый союз стран, выступающих за мирное решение конфликта.
Как заявил в январе премьер-министр Испании Педро Санчес, с начала противостояния на Украине правительство выделило более 300 миллионов евро на военную поддержку киевским властям. Так, в декабре прошлого года Мадрид осуществил через Польшу в Украину более 40 поставок различной помощи. Кроме того, в ноябре Испания отправила ВСУ системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
В начале этого года королевство сообщило о планах передать киевскому режиму шесть танков Leopard 2A4 и "постарается увеличить это число до десяти".
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа
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В миреИспанияУкраинаМадридПедро СанчесНАТОPodemosВооруженные силы Украины
 
 
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