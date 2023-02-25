https://ria.ru/20230225/krym-1854250273.html

В Крыму назвали планы Зеленского ослабить Россию политической утопией

В Крыму назвали планы Зеленского ослабить Россию политической утопией - РИА Новости, 25.02.2023

В Крыму назвали планы Зеленского ослабить Россию политической утопией

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя РИА Новости заявления из Киева о подготовке военного захвата полуострова, заявила, что оно провокационно и опасно... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:46

2023-02-25T11:46

2023-02-25T11:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

ольга ковитиди

в мире

европа

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя РИА Новости заявления из Киева о подготовке военного захвата полуострова, заявила, что оно провокационно и опасно для всех, в том числе для США, напомнив им о нескольких кладбищах иностранных военных на крымской территории. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Думаю, не в интересах США образовывать новые иностранные кладбища на территории Севастополя, ведь четыре военных кладбища: английское, итальянское, турецкое и немецкое – наглядно предупреждают о смертельной опасности подобных "захватов Крыма", - сказала она РИА Новости. Ковитиди отметила, что очередное заявление Зеленского о военном захвате Крыма "чрезвычайно провокационно и опасно как для Украины, США, так и для всех государств, чей хотя бы один снаряд, военная техника или наёмник сдуру попадут на крымскую землю". Она напомнила, что крымчане "лишь реализовали своё законное право на самоопределение, никто в мире не имеет права его оспорить". Ковитиди назвала Зеленского "большой головной болью не только Украины, но и для всей Европы". "Вами, Зеленский, уже практически уничтожен генофонд нации в угоду американским интересам, дабы ослабить Россию. Вы же понимаете, что это политическая утопия. Ведь на своём родном русском языке вы хорошо изучили историю СССР, историю дореволюционной России и прекрасно осознаёте, что Россию победить невозможно", - заключила Ковитиди. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир зеленский, ольга ковитиди, в мире, европа