https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html

В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым

В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым - РИА Новости, 25.02.2023

В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым

Поход украинских войск на Крым закончится для них неудачей, не успев начаться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:53

2023-02-25T10:53

2023-02-25T10:53

специальная военная операция на украине

севастополь

владимир зеленский

дмитрий белик

госдума рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Поход украинских войск на Крым закончится для них неудачей, не успев начаться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Сегодня Зеленский – это как темный властелин, который захватил власть на части постсоветской территории и упивается видом крови в войне, которую сам же и развязал. Крымский поход – одно из волеизъявлений киевского режима, который закончится для него неудачей, не успев начаться", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Зеленский в своих заявлениях по Крыму умалчивает о существовании оборонительной линии на полуострове, наличии мощных группировок российских войск в приграничных Херсонской и Запорожской областях, возможности перебрасывать резервы с материка, а также не берет в расчет технологическое превосходство российской армии, способной наносить удары далеко в тыл противника. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html

https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, украина