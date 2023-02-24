https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854205127.html

Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:18

2023-02-24T22:18

2023-02-24T22:38

в мире

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киев

донбасс

владимир зеленский

игорь клименко

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма."Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начал формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.Кроме того, на минувшей неделе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

https://ria.ru/20230212/krym-1851567693.html

https://ria.ru/20230216/krym-1852303339.html

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в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, игорь клименко, вооруженные силы украины, виктория нуланд, сша