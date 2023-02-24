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Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854205127.html
Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым
Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:18
2023-02-24T22:38
в мире
украина
киев
донбасс
владимир зеленский
игорь клименко
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма."Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начал формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.Кроме того, на минувшей неделе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230212/krym-1851567693.html
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в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, игорь клименко, вооруженные силы украины, виктория нуланд, сша
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Виктория Нуланд, США
22:18 24.02.2023 (обновлено: 22:38 24.02.2023)
 
Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.
"Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.
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В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начал формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.
Кроме того, на минувшей неделе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.
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После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонбассВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоВооруженные силы УкраиныВиктория НуландСША
 
 
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