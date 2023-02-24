22:18 24.02.2023 (обновлено: 22:38 24.02.2023)
Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.
"Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.
В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начал формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.
Кроме того, на минувшей неделе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.
После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".