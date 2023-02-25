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В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии - РИА Новости, 25.02.2023
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии
Попытка вторжения в Крым обернется для украинской стороны страшными последствиями, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:39
2023-02-25T09:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
владимир зеленский
владимир бобков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Попытка вторжения в Крым обернется для украинской стороны страшными последствиями, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Зеленский и в страшном сне себе не сможет представить, что будет происходить, если он попытается осуществить попытку агрессии в отношении Крыма. Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту. С той Россией, которую они увидят в случае агрессии в отношении Крыма, уверяю, сам Зеленский познакомиться не хочет", - сказал РИА Новости Бобков. По его мнению, Зеленского заставляют делать подобные заявления те, кто выделяет Киеву многомиллиардные транши, на "удержание киевского режима и на оболванивание и уничтожение украинского народа". "Весь западный мир бросил все свои возможности, чтобы Украина устояла, а украинская армия день за днем тает и исчезает под огнем российских вооруженных сил, поэтому и звучат истеричные заявления и подобные угрозы", - подчеркнул Бобков. При этом вице-спикер считает, что недооценивать планы противника не стоит. "Конечно, мы слышим и запоминаем их заявления, но никаких переживаний или мандража по этому поводу не испытываем", - подчеркнул Бобков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html
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россия, украина, республика крым, владимир зеленский, владимир бобков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Владимир Бобков, В мире
09:39 25.02.2023
 
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии

Бобков: Зеленский в страшном сне не может себе представить последствия нападения на Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ялта, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Попытка вторжения в Крым обернется для украинской стороны страшными последствиями, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма.
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"Зеленский и в страшном сне себе не сможет представить, что будет происходить, если он попытается осуществить попытку агрессии в отношении Крыма. Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту. С той Россией, которую они увидят в случае агрессии в отношении Крыма, уверяю, сам Зеленский познакомиться не хочет", - сказал РИА Новости Бобков.
По его мнению, Зеленского заставляют делать подобные заявления те, кто выделяет Киеву многомиллиардные транши, на "удержание киевского режима и на оболванивание и уничтожение украинского народа".
"Весь западный мир бросил все свои возможности, чтобы Украина устояла, а украинская армия день за днем тает и исчезает под огнем российских вооруженных сил, поэтому и звучат истеричные заявления и подобные угрозы", - подчеркнул Бобков.
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При этом вице-спикер считает, что недооценивать планы противника не стоит.
"Конечно, мы слышим и запоминаем их заявления, но никаких переживаний или мандража по этому поводу не испытываем", - подчеркнул Бобков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийВладимир БобковВ мире
 
 
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