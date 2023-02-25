https://ria.ru/20230225/kremennaya-1854230076.html

Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной

Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной - РИА Новости, 25.02.2023

Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной

Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ, которую перебрасывали в район Кременной, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:08

2023-02-25T08:08

2023-02-25T09:31

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

кременная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ, которую перебрасывали в район Кременной, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он пояснил, что передвижения дополнительных сил ВСУ заметили в районе Белогоровки."При переброске только 70 процентов военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией", — рассказал Марочко. Украинское командование перебрасывает силы в район Кременной, чтобы восполнить потери и доукомплектовать подразделения до штатной численности, добавил собеседник агентства. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854199238.html

донбасс

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, кременная