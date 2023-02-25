https://ria.ru/20230225/kremennaya-1854230076.html
Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной
Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной - РИА Новости, 25.02.2023
Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной
Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ, которую перебрасывали в район Кременной, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:08
2023-02-25T08:08
2023-02-25T09:31
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
кременная
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ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ, которую перебрасывали в район Кременной, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он пояснил, что передвижения дополнительных сил ВСУ заметили в районе Белогоровки."При переброске только 70 процентов военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией", — рассказал Марочко. Украинское командование перебрасывает силы в район Кременной, чтобы восполнить потери и доукомплектовать подразделения до штатной численности, добавил собеседник агентства. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854199238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, кременная
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Кременная
08:08 25.02.2023 (обновлено: 09:31 25.02.2023)
Российские военные нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной
Марочко: артиллерия и авиация уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной