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В Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя"

В Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя" - РИА Новости, 25.02.2023

В Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя"

"Кошачья неделя", приуроченная к Международному дню кошек, пройдет в Московском зоопарке с 1 по 5 марта, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:30

2023-02-25T10:30

2023-02-25T12:21

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Кошачья неделя", приуроченная к Международному дню кошек, пройдет в Московском зоопарке с 1 по 5 марта, сообщается на сайте мэра столицы. Чтобы попасть на заключительную программу бесплатно, надо победить в квесте, который пройдет в зоопарке с 1 по 4 марта для взрослых и детей старше девяти лет. Участники могут получить маршрут с загадками на входе или на сайте зоопарка, отмечается на портале. "Специальная программа включает лекцию "Такие разные кошки" кандидата географических наук научного сотрудника Московского зоопарка Анастасии Кадетовой и экскурсию по "Кошачьему ряду"", - добавляется в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московский зоопарк, москва, новости - туризм