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Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве - РИА Новости, 20.02.2023
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Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве
Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве - РИА Новости, 20.02.2023
Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве
В Москве отметили 35-летие Всемирной организации любителей кошек очаровательной пушистой выставкой. Coral Jubilee Show — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.02.2023
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фото
кошки
москва
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В Москве отметили 35-летие Всемирной организации любителей кошек очаровательной пушистой выставкой. Coral Jubilee Show — в фотоленте Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, кошки, москва
Фото, кошки, Москва
17:38 20.02.2023 (обновлено: 17:39 20.02.2023)
 

Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве

Читать ria.ru в
В Москве отметили 35-летие Всемирной организации любителей кошек очаровательной пушистой выставкой. Coral Jubilee Show — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Выставка кошек — настоящий праздник любителей животных.

Кошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
1 из 12

Выставка кошек — настоящий праздник любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Это возможность увидеть самых редких кошек и познакомиться с разными породами.

Кошка породы мейн-кун на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
2 из 12

Это возможность увидеть самых редких кошек и познакомиться с разными породами.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Международная выставка Coral Jubilee Show, которая проходила 18—19 февраля на ВДНХ, получилась насыщенной и не совсем обычной.

Кошка породы эльф на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
3 из 12

Международная выставка Coral Jubilee Show, которая проходила 18—19 февраля на ВДНХ, получилась насыщенной и не совсем обычной.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Мероприятие посвятили 35-летию Всемирной организации любителей кошек.

Котята на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
4 из 12

Мероприятие посвятили 35-летию Всемирной организации любителей кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Мужчина с котом британской породы на выставке Coral Jubilee Show в Москве.

Мужчина с котом британской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
5 из 12

Мужчина с котом британской породы на выставке Coral Jubilee Show в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

В честь праздника все животные могли принять участие в юбилейном ринге.

Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
6 из 12

В честь праздника все животные могли принять участие в юбилейном ринге.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Победителям присвоили почетные пожизненные звания Coral Jubilee Master, а для всех участников удвоили полученные баллы.

Кошка британской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
7 из 12

Победителям присвоили почетные пожизненные звания Coral Jubilee Master, а для всех участников удвоили полученные баллы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Такого щедрого подарка еще не было.

Международная выставка кошек Coral Jubilee Show в Москве
8 из 12

Такого щедрого подарка еще не было.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на Coral Jubilee Show.

Котенок породы скоттиш-страйт на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
9 из 12

Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на Coral Jubilee Show.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Кроме того, посетителей ждали специальные шоу пород: сибирских, британских, мейн-кунов, абиссинских, бенгальских...

Девушка гладит кошку породы бурма на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
10 из 12

Кроме того, посетителей ждали специальные шоу пород: сибирских, британских, мейн-кунов, абиссинских, бенгальских...

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Проводились и объединенные шоу: аборигенов, восточных, кудрявых и редких пород, короткошерстных кошек.

Котенок породы скоттиш-фолд на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
11 из 12

Проводились и объединенные шоу: аборигенов, восточных, кудрявых и редких пород, короткошерстных кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Кошка сибирской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.

Кошка сибирской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
12 из 12

Кошка сибирской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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