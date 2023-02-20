Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве
Выставка кошек — настоящий праздник любителей животных.
Выставка кошек — настоящий праздник любителей животных.
Это возможность увидеть самых редких кошек и познакомиться с разными породами.
Это возможность увидеть самых редких кошек и познакомиться с разными породами.
Международная выставка Coral Jubilee Show, которая проходила 18—19 февраля на ВДНХ, получилась насыщенной и не совсем обычной.
Международная выставка Coral Jubilee Show, которая проходила 18—19 февраля на ВДНХ, получилась насыщенной и не совсем обычной.
Мероприятие посвятили 35-летию Всемирной организации любителей кошек.
Мероприятие посвятили 35-летию Всемирной организации любителей кошек.
Мужчина с котом британской породы на выставке Coral Jubilee Show в Москве.
Мужчина с котом британской породы на выставке Coral Jubilee Show в Москве.
В честь праздника все животные могли принять участие в юбилейном ринге.
В честь праздника все животные могли принять участие в юбилейном ринге.
Победителям присвоили почетные пожизненные звания Coral Jubilee Master, а для всех участников удвоили полученные баллы.
Победителям присвоили почетные пожизненные звания Coral Jubilee Master, а для всех участников удвоили полученные баллы.
Такого щедрого подарка еще не было.
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на Coral Jubilee Show.
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на Coral Jubilee Show.
Кроме того, посетителей ждали специальные шоу пород: сибирских, британских, мейн-кунов, абиссинских, бенгальских...
Кроме того, посетителей ждали специальные шоу пород: сибирских, британских, мейн-кунов, абиссинских, бенгальских...
Проводились и объединенные шоу: аборигенов, восточных, кудрявых и редких пород, короткошерстных кошек.
Проводились и объединенные шоу: аборигенов, восточных, кудрявых и редких пород, короткошерстных кошек.
Кошка сибирской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.
Кошка сибирской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.