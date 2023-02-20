https://ria.ru/20230220/koshki-1853115288.html

Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве

Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве - РИА Новости, 20.02.2023

Человек и кошки: выставка Coral Jubilee Show в Москве

В Москве отметили 35-летие Всемирной организации любителей кошек очаровательной пушистой выставкой. Coral Jubilee Show — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:38

2023-02-20T17:38

2023-02-20T17:39

фото

кошки

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853113332_0:168:2872:1784_1920x0_80_0_0_3eab53c265a0cabb743ca3e4fbda8239.jpg

В Москве отметили 35-летие Всемирной организации любителей кошек очаровательной пушистой выставкой. Coral Jubilee Show — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, кошки, москва